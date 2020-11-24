Виктору Бабарико и топ-менеджерам по "делу Белгазпромбанка" предъявили обвинение

"Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО „Белгазпромбанк“ Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации („отмывания“) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственноЭ, — отмечают в КГБ.
Ранее Виктору Бабарико вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).
Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 431 УК (Дача взятки в крупном размере).
«Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.
Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением В. Бабарико», — заявили в КГБ.
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