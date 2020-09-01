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Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико создают политическую партию «Вместе». Об этом говорится в видеообращении, которое появилось в официальном телеграм-канале Виктора Бабарико. Начинается оно с обращения Виктора Бабарико, которое, очевидно, было записано еще до задержания экс-банкира, отмечает портал Tut.by.

Виктор Бабарико говорит, что пришло время объявить о продолжении борьбы и для этого создается новая форма, которая позволит объединить всех сторонников. Он говорит о создании «партии или движения», целями которого будут проведение конституционной реформы, работа по совершенствованию экономики, возможность для людей проявлять гражданскую инициативу.

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Виктор Бабарико отмечает, что, несмотря на проигрыш на выборах, создавать такое движение необходимо.

Далее уже Мария Колесникова рассказывает, что они создают политическую партию «Вместе». Колесникова отмечает, что за последние три месяца создано больше, чем за предыдущие 26 лет. Сейчас страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе и «мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти».

— Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе — мы победим! — заявила Мария Колесникова.

Напомним, сегодня ранее на пресс-конференции Павел Латушко заявил, что назрел вопрос создания общественного движения на базе Координационного совета.

— Часто ставится вопрос о легитимности Координационного совета как института. Наверное, мы должны думать о создании зарегистрированного общественного движения, в которое должны войти представители различных социальных групп, чтобы продемонстрировать власти, что есть субъект для переговоров, — сказал Латушко.

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Tut.by
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