Как передает с места корреспондент белорусской службы Радио Свобода, все подъезды к Куропатам в настоящее время заблокированы, а свидетели насчитали восемь экскаваторов, которые валят кресты по всему периметру мемориала.

Уже уничтожено около 100 крестов, в первую очередь – те, которые видны с правительственной трассы, по которой каждый день ездит из своей резиденции в Минск президент Беларуси Александр Лукашенко.

Месяц назад президент Беларуси заявил, что "Куропаты приведут в порядок", и отдельно отметил, что установленные активистами белые кресты ему не нравятся:

"Приведем в порядок Куропаты, чтобы демонстрации с крестами по периметру не было. Зачем вы повыставляли там белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял по поводу мемориала в Куропатах: "Какая разница, кто и кого там расстреливал?".

Задержаны несколько человек

Активист Павел Северинец рассказал, что он пытался записать видео уничтожения мемориала, но ему помешали некие неопознанные люди в штатском, которые находились рядом со строителями, а затем люди в форме ОМОН без объяснений запихали его в микроавтобус. Также были задержаны Денис Урбанович, Нина Багинская, Дмитрий Дашкевич и Филипп Шавров.

Что говорят власти

Директор Боровлянского специального лесхоза Александр Миронович отказался комментировать причины, по которым возникла необходимость убирать кресты из Куропат, и посоветовал обратиться в пресс-службу Министерства лесного хозяйства.

Помимо строителей, в Куропатах работают сотрудники компании "Белтелеком": один из них сказал, что они будут проводить по линии мемориала свою телеком-линию.

Кто выступил против

Нобелевская лауреатка, белорусская писательница Светлана Алексиевич выступила категорически против сноса крестов в Куропатах.

"Это преступление. Они [власти] поставили там кусок казенного камня и думают, что люди возле него будут плакать?" – возмутилась она.

Осудил снос и пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько, который особенно отметил, что уничтожение крестов произошло во время Великого поста.

"Зачем, почему, для чего это делается? – спросил он. – Очень много вопросов возникает. Крест – это главный символ христианства, символ спасения человечества. И вдруг видим такое. Митрополит неоднократно говорил: Куропаты – это наша Голгофа, а ее без креста представить просто невозможно".

Что такое Куропаты?

Мемориал находится на северо-восточной границе Минска. В 1937-1940 годах здесь находилось крупнейшее в Беларуси место массовых расстрелов и захоронений репрессированных. По разным оценкам, в Куропатах сотрудники НКВД расстреляли от 30 тысяч до 250 тысяч человек. ​В 90-е годы активисты установили на месте расстрелов деревянные кресты в память о погибших.

Белорусские власти неоднократно пытались сократить охраняемую зону вокруг мемориала. В 2011 году в нескольких десятках метров от крестов, установленных в память о погибших, началось строительство ресторанного комплекса "Бульбашъ-холл". Активисты неоднократно протестовали против стройки, добиваясь сначала ее прекращения, а потом закрытия ресторана. Однако заведение работает до сих пор.

В начале 2017 года стало известно, что белорусские власти планировали построить в Куропатах помимо ресторана еще и бизнес-центр, для чего охраняемая зона комплекса снова была уменьшена. Но активистам при помощи пикетов все-таки удалось отстоять мемориал от новой стройки.