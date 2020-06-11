"Я ведь еще в начале года просил не увольнять людей из-за этой пандемии. Дело ж здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать. И, главное, уже обнаглели и не боятся: "А, ты там за своего Лукашенко, ну так иди на улицу!" — заявил белорусский лидер на совещании в среду. Президента цитирует государственное агентство "БелТА".

По словам Александра Лукашенко, он получил жалобы от нескольких человек. "Выкидывают людей беззащитных, у кого нет денег, папы, мамы, которые могут защитить, — сказал он. — Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно".

Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору, Комитету госконтроля, другим структурам при участии местных органов власти "прошерстить этих пузатых буржуев". "Это что за система? На Гоа, Канары, еще какие-то острова у них есть деньги выехать, а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да еще и с работы выгоняют", — возмутился глава государства.

Лукашенко также попросил главу Администрации президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний. "На госпредприятиях такого нет, — заметил глава государства. — И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц — за то, что выкинули безосновательно".