По сообщению местных СМИ, Лукашенко отправился на огород сразу после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Сбор урожая в резиденции президента Республики Беларусь — ежегодная традиция. В прошлом году Лукашенко также лично участвовал в процессе. Тогда он собирал арбузы и картофель.
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что в этом году президента окружали исключительно девушки, прозвав их "модельными колхозницами".
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