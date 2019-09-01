Белорусский президент, отмечающий 30 августа 65-летний юбилей, принял участие в сборе урожая арбузов в компании молодых женщин. Бахчевые собирали на приусадебном участке лидера страны, пишет портал телеканала ru.euronews.com.
Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

По сообщению местных СМИ, Лукашенко отправился на огород сразу после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Сбор урожая в резиденции президента Республики Беларусь — ежегодная традиция. В прошлом году Лукашенко также лично участвовал в процессе. Тогда он собирал арбузы и картофель.

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что в этом году президента окружали исключительно девушки, прозвав их "модельными колхозницами".

Euronews
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