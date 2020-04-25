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Международная организация труда обратилась к белорусским властям с призывом отменить субботник "ввиду нынешних обстоятельств, связанных с пандемией Covid-19".
Talka Baltarusijoje
Talka Baltarusijoje
© Scanpix

Между тем, как сообщает белорусское телевидение, "праздник безвозмездного труда" идет по всей стране; трудовые коллективы готовы перечислить в фонд субботника немалые средства. Только Брестская область, например, обещает внести в фонд более миллиона рублей, информирует официальное агентство БЕЛТА.

Деньги, заработанные на субботнике, потратят не на медицину.По решению правительства средства пойдут на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство мест воинской славы и расширение Национального художественного музея до "художественного квартала".

Президент Лукашенко во время субботника занимался посадкой деревьев в национальном парке "Припятский", в регионе, пострадавшем от чернобыльской аварии. Как и прежде, Лукашенко, который называет пандемию "коронопсихозом", не пользовался средствами индивидуальной защиты.

В Беларуси на 25 апреля зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию. Прирост за последние сутки стал рекордным — плюс 817 случаев.

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