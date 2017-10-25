Погрязли в долгах

«Охвативший Венесуэлу экономический кризис, усугубленный резким падением мировых цен на нефть, добыча которой является главным источником валютных поступлений в страну, стал основным препятствием экспорту продукции предприятия в Венесуэлу», — ответили на запрос БелаПАН на Минском тракторном заводе.

По данным предприятия, за весь период работы, с 2012 года, в Венесуэлу на совместное предприятие по производству тракторов «Венеминск Тракторес С.А.» было поставлено 2906 тракторокомплектов. Сумма поставок вместе с запчастями составляет более 76 млн долларов. На данный момент на заводе в Венесуэле собрано 2793 трактора при проектной мощности 10 тысяч единиц техники в год. Покупателям отгружено 2612 тракторов.

«Углеводородное сырье является основой развития экономики Венесуэлы, и общемировая тенденция снижения цен на нефть крайне негативно сказалась на экономическом состоянии государства. Это выразилось, прежде всего, в девальвации национальной валюты и дефиците валютных резервов. С учетом очень тяжелой экономической ситуации в Венесуэле, имеющиеся валютные запасы в стране направляются только на закупку продуктов питания, медикаментов и других социально значимых товаров. Осуществление расчетов на данном этапе зависит от решения проблемы с конвертацией валюты на государственном уровне», — сообщили на МТЗ.

Как рассказал Naviny.by источник, знакомый с ситуацией, поставки тракторокомлектов в Венесуэлу сейчас прекращены в связи с долгом, который составляет почти 50 млн долларов.

«Ничего не поставляется, завод стоит, потому что задолженность большая», — говорит собеседник.

По словам еще одного источника, знакомого с реализацией белорусских проектов в Венесуэле, аналогичная ситуация сложилась на совестном предприятии «МАЗ ВЕН С.А.» по сборке грузовиков. Сумма задолженности за поставленные машинокомлекты в данном случае составляет около 170 млн долларов. ОАО «МАЗ» не ответило на запрос БелаПАН.

Ранее министр архитектуры и строительства Анатолий Черный говорил, что Беларусь ведет строительство жилых домов в Венесуэле в долг. В рамках программы «Великая Миссия Жилье» компания «Белзарубежстрой» обязалась простроить 10 тысяч квартир. К прошлому году сдали 80% от обещанного.

«Задолженность весомая. 108 миллионов долларов задолженность перед компанией «Белзарубежстрой», и вот два вводимых дома дают еще пять миллионов долларов, поэтому финансовое положение сложное, тем не менее, понимая ситуацию, понимая отношения между нашими странами, мы продолжаем строительство», — цитирует ОНТ Анатолия Черного.

В целом, по информации источника, знакомого с реализацией белорусских проектов в Венесуэле, суммарная задолженность составляет «под полмиллиарда» долларов.

Что делать?

«Сейчас, когда венесуэльская власть вступила в открытый конфликт с оппозицией, которую поддерживают США, риски возросли кратно. В принципе, ситуация близка к дефолту, что подтверждают компании, которые рейтингуют страну, поэтому возникают вопросы, что делать с образовавшейся задолженностью и как выстраивать бизнес», — отметил в комментарии для Naviny.by заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

Министр промышленности Виталий Вовк в ходе недавнего визита в Беларусь президента Венесуэлы Николаса Мадуро говорил, что сейчас страны договариваются об активизации работы сборочных производств за счет поставок сырья.

«У нас в Венесуэле есть предприятия. Мы встречались с министром базовой стратегической социалистической промышленности Венесуэлы Хуаном Ариасом, договорились о том, что надо, чтобы предприятия возобновили свою работу. Для этого договорились о взаимных поставках. Оттуда будет либо горячебрикетированное железо, либо алюминий. А назад будут машинокомплекты», — цитирует министра БЕЛТА.

Вовк уточнил, что речь не идет непосредственно о товарном обмене, все соответствующие торговые сделки будут осуществляться «через деньги».

Георгий Гриц считает это возможным выходом из ситуации, но в целом, по его мнению, это не решит проблему.

«С точки зрения задолженности я бы говорил о двух путях. Первый — это реструктуризация долгов. То есть, нужно отнести их на более поздний срок, но в принципе строить бизнес на этом в нынешние времена неправильно. Второй — продажа бизнеса компании, которая больше знает этот рынок. То есть, мы бы поставляли комплекты, но риски брал бы на себя наш партнер, которому мы этот бизнес продали. На этом рынке работают те же китайцы, те же русские. Может, перенести центр локализации в сопредельную страну. У нас же с Эквадором отношения налажены», — предлагает зампред БНПА.