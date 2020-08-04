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Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко. Сделал это, потому что "не хочет разругаться с белорусским народом".
Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka
Vladimiras Putinas, Aleksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Об этом в интервью журналисту hromadske Елене Куренковой рассказал оппозиционный экс-кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, который сейчас поддерживает другого зарегистрированного кандидата — Светлану Тихановскую.

По мнению Цепкало, Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед.

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«И для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее (ведь нет пока гарантии, что его переизберут) или наоборот, поддержать белорусский народ — это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств», — считает Цепкало.

Он добавляет, что на этих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

«При чем не выражает своей поддержки не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли "вагнеровцев" (33 наемника частной военной компании "Вагнера", которые, по версии следствия, приехали дестабилизировать ситуацию перед выборами — ред.), Затулин сказал, что это маразм и вообще стоит вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы», — говорит оппонент Лукашенко.

Выборы президента в Беларуси запланированы на 9 августа. Тихановская единственная из главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко, кого зарегистрировали на выборы. Не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Последний вообще находится в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.

Главные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В общем, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является событием для белорусской политики, потому что едва ли не впервые Лукашенко будет иметь на выборах реального конкурента. Вместе с тем не следует забывать, что Лукашенко полностью контролирует власть в стране и имеет большие инструменты для влияния на избирательный процесс, поэтому ничто не помешает ему сфальсифицировать результаты президентских выборов.

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