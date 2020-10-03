В выходные в Беларуси не будет ни одного аккредитованного журналиста зарубежных СМИ

— Это не зачистка информационного поля, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам, — пояснил представитель МИД.

Глаз заявил, что с сегодняшнего дня все ранее выданные аккредитации аннулируются. С понедельника должна начать работу специальная комиссия МИД, которая будет осуществлять аккредитацию по новым правилам.

Новое положение об аккредитации, по его словам, стало либеральнее, в нем учли ряд рекомендаций ОБСЕ и Венецианской комиссии.

— Новое положение учитывает не только поступавшие в наш адрес замечания, но и то беспрецедентное, гибридное давление в отношении нашей страны, которое при помощи медиа различной природы в последнее время было применено со стороны ряда внешних партнеров.

Глаз также заявил, что в последнее время идет откровенная поддержка «как финансовая, так и организационная со стороны западных контрпартнеров откровенно экстремистских медиаресурсов». В связи с этим, заявил Глаз, в новом положении об аккредитации реализовано право «на легальную защиту информационного суверенитета Республики Беларусь».

Что меняется

На своем сайте белорусский МИД перечислил нововведения, которые, по его мнению, «облегчат порядок получения аккредитации»:

процедуры подачи документов на аккредитацию (как временную, так и постоянную), получения временной аккредитации переведены в электронный формат;

журналисты получили возможность самостоятельно распечатать аккредитационную карточку для временной аккредитации;

существенно сокращены сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов: с 20 дней до 5 — для временной аккредитации, с 2 месяцев до 30 дней — для постоянной;

введена возможность продления постоянной аккредитации на срок до 3 лет (ранее — только до 1 года);

облечена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ.

Сообщается также, что в соответствии с нормами нового Положения «приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ».

Напомним, в конце августа в Беларуси были лишены аккредитации 19 журналистов иностранных СМИ. Среди них — журналисты, работающие на Би-би-си, Reuters, «Радыё Свабода», AFP и других.

Трудности с печатью тиража и распространением испытывают и печатные издания — белорусская «Комсомолка», «Народная воля», «Белгазета», «Свободные новости плюс».

С 1 октября по решению Мининформа TUT.BY утратил статус СМИ.