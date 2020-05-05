В ВОЗ прокомментировали решение о проведении парада в Беларуси

— Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19, — заявил Бердыклычев.
Он отметил, что «скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми в 1,5−2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии».
Бердыклычев напомнил о мерах, которые советует ВОЗ, при этом отметил, что решение о выполнении рекомендаций организации является прерогативой правительства страны.
Ранее Батыр Бердыклычев отмечал, что одной из ведущих причин быстрого развития эпидемии в стране является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не может отменить праздничный парад, оснований для этого нет, а «тащить на мероприятие никого не надо». По мнению главы государства, «и без настойчивых приглашений людей много будет». Что касается участия ветеранов, то их просили не настаивать на участии в параде.
Напомним, в середине апреля для оценки борьбы с эпидемией в Беларусь приезжала миссия ВОЗ. В своем отчете специалисты выразили озабоченность ситуацией в Беларуси и рекомендовали усилить меры физического дистанцирования, в том числе перенести все массовые мероприятия, включая спортивные, культурные, политические и религиозные.
По данным на 4 мая, в Беларуси зарегистрированы 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19, умерли 103 человека, выздоровели и выписаны 3259 пациентов. Сегодня отмечен наименьший суточный прирост за последние 10 дней — плюс 784 новых случая коронавируса.
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