"Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет", — сообщило об инциденте ведомство в Twitter.

Перегон Орша - Витебск. Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет. Будет дополнено и/или обновлено. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) July 24, 2019

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Позже в МЧС рассказали, что сошли с рельсов цистерны грузового поезда, перевозившие пропан. К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС.

"В настоящее время завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. Утечка обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 цистерны отбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на данном направлении приостановлено движение поездов.

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили, что инцидент произошел на перегоне Замосточье — Богушевская участка Орша — Витебск в 18.14. С рельсов сошли 18 цистерн со сжиженным газом. Всего в грузовом составе № 2029 было 68 вагонов. Герметичность цистерн не была нарушена, ущерба экологии не нанесено.

Идут работы по восстановлению движения на участке. Задействованы три восстановительных поезда. Пассажирские поезда идут по измененным маршрутам. Пассажиров также доставляют в пункты назначения автобусами.

Причина происшествия устанавливается. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.