В Варшаве обсуждались варианты развития отношений между Беларусью и НАТО

В конференции, посвященной вопросам взаимоотношений Альянса и Беларуси, приняли участие как известные белоруские эксперты, так и специалисты из стран НАТО и Украины.

Открывая конференцию, сопредседатель Белоруского Дома в Варшаве Владимир Кобец заявил, что “впервые такая широкая международная команда экспертов и ученых будут открыто говорить о старых мифах и самой современной дезинформации, а также о возможностях и перспективах сотрудничества между Беларусью и НАТО в целях укрепления региональной безопасности”. Его коллега — сопредседатель Белдома Алесь Зарембюк отметил, что в конференции принимают участие эксперты из Беларуси, а также партнеры из стран Центральной и Восточной Европы: “Благодаря их выступлениям в рамках конференции мы сможем обсудить отношения между НАТО и Беларусью в Центральной и Восточной Европе”.

Первую панель конференции “Why better awareness matters for NATO and Belarus?” (Почему для НАТО и Беларуси важнее понимание?) модерировал Йорг Форбриг (Dr. Joerg Forbrig) — директор Фонда для демократии в Беларуси Немецкого фонда Маршалла (GMF of the U.S.).

Принявшие участие в панели аналитик Центра Восточных Исследований (Варшава), специалист по Беларуси, Украине и Молдове Камиль Клысиньски (Kamil Kłysiński) рассуждал об ограничениях и возможностях в сотрудничестве Беларуси и НАТО. Профессор Андрей Вардомацкий (Prof. Andrei Vardomatski) представил результаты социологических исследований, характеризующие геополитические ориентации беларусов. Андрей Елисеев (Andrei Yeliseyeu) — аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) представил доклад “Дезинформация в Центральной и Восточной Европе: вызовы и пути повышения национальной устойчивости”.

Роман Яковлевский (Roman Yakovlevsky) — политический обозреватель из Беларуси напомнил о некоторых страницах истории отношений Беларуси с НАТО и остановился на самых актуальных и требующих ответов вопросах партнерства между Беларусью и НАТО. А также о существующих проблемах осведомленности общественности о деятельности НАТО и состоянии развития ее отношений с Беларусью.

В дискуссии после докладов экспертов приняли участие руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов ( Dr. Pavel Usov); представители Беларуского Дома в Варшаве Ляксей Лявончик (Laksiej Lavončyk) и Александр Отрощенков (Aliaksandr Atroshchankau).

Вторую панель — “От мифов к сотрудничеству с НАТО: опыт стран Центральной и Восточной Европы в Беларуси” модерировал бывший министр иностранных дел Словакии Павол Демеш (Dr. Pavol Demeš).

Панель открыл Петр Лунак (Dr. Petr Lunak) — заместитель начальника Секции по взаимодействию Отдела общественной дипломатии НАТО (Deputy Head of the Engagement Section, NATO Public Diplomacy Division).

Затем с докладом “Как расширение НАТО стало краеугольным камнем Вышеградского сотрудничества” выступил главный редактор издания Visegrad Insight, председатель фонда Res Publica Войцех Пшибыльский (Wojciech Przybylski),

Григорий Месежников (Dr. Grigorij Mesežnikov) — директор словацкого Института по связям с общественностью представил доклад “Путь Словакии к НАТО: внутренние и внешние факторы”.

Председатель правления Восточно-европейского фонда исследований в области безопасности, старший научный сотрудник Национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве Максим Хилько (Dr. Maksym Khylko) выступил с презентацией доклада “Украина-НАТО: долгий путь к эффективному сотрудничеству”.

Также в дискуссии приняли участие Александр Дедович (Aleksandar Dedović) — руководитель “ALFA Centar” из Черногории; Фабьенн Одерматт (Fabienne Odermatt) – директор по развитию “Transitions Online” из Чехии, беларуский эксперт Вероника Лапутька (Veranika Laputska) — научный сотрудник Центра EAST.

Вот мнения некоторых участников конференции, которые они высказали по итогам конференции, организованной Беларуским Домом в Варшаве.

Политический обозреватель Роман Яковлевский:

“Главной проблемой в возникшем после крымского блицкрига и войны на востоке Украины кризисе в отношениях России с Западом является отсутствие доверия. Международные форумы в различных форматах (с участием экспертов, политиков, гражданских активистов) способны, в определенной степени, снизить возникшую и продолжающейся нарастать напряженность в Балто-Черноморском регионе. В противном случае существует реальная (а не гипотетическая) угроза масштабной войны с непредсказуемыми последствиями для всех. Прошедший в Варшаве форум (инициатива фонда Беларуский Дом в Варшаве при поддержке Германского фонда им. Маршалла-США) стал, надо надеяться, первым шагом и примером усиления гражданской активности в Беларуси с целью разъяснений, осмыслений реальных причин нынешнего укрепления восточного фланга НАТО, носящей оборонительный характер. Для Москвы отношения с НАТО – это отношения с США. Это относится и к Минску, где, видимо, все же приходят к такому пониманию. И появление военного атташе США в американской дипмиссии в Минске представляется для обеих сторон сегодня более важным, чем отсутствующий уже много лет посол США. Как известно, сегодня отношения Москва-Вашингтон находятся в глубокой заморозке, в то время, как Минск пытается своими робкими шагами отношения с Вашингтоном нормализовать.

По некоторым экспертным оценкам, абсолютизация значения льготных поставок вооружений внутри ОДКБ все равно сегодня не позволяют компенсировать привлекательность сотрудничества с НАТО, как все же выгодного донора для национальных систем безопасности. Речь идет и об укреплении пограничной инфраструктуры, чтобы закрыть возможные «окна» в Европу для нелегальной миграции. Для находящейся географически в центре Европы и на восточном фланге НАТО Беларуси тема более чем актуальная.

Поэтому одной из форм проявления гражданской активности ради доверия должен стать общедоступный Информационный пункт НАТО в Минске, на открытие которого уже много лет беларуские власти не могут решиться. Им надо в этом помочь”.

Директор словацкого Института Общественных проблем Григорий Месежников:

“НАТО – это организация, которая так же, как ЕС, сыграла важную роль в преобразовании обществ в посткоммунистических странах. Это повлияло на процесс реформ в Центральной и Восточной Европе по его «обусловленности». Сегодня Альянс создает внешние гарантии необратимости результатов процесса перехода к демократии в бывших социалистических государствах.

НАТО — оборонный альянс, который удерживает потенциального внешнего агрессора. Это незаменимый игрок в многочисленных внешних взаимодействиях: между его государствами-членами, между Западом и Востоком, между Западом и Россией, между Западом и новыми демократиями.

В каком смысле НАТО важно для стран Центральной Европы в частности? Оно обеспечивает региональную стабильность и фактически снижает риск возникновения насильственных конфликтов между некоторыми соседними государствами с традиционно сложными отношениями. Он превращает бывших исторических врагов (Польша – Германия, Чехия – Германия, Словакия — Венгрия, Венгрия — Румыния, Болгария — Турция) в союзников и партнеров.

Каждое новое государство-член из Центральной и Восточной Европы имело свой конкретный опыт на пути к НАТО. То, что является общим для всех новых государств-членов НАТО — тот факт, что в конечном итоге это была история успеха: достижение членства указывало на консолидацию реформ, включая реформу безопасности и военного сектора, и страна в конечном итоге оказалась под защитой зонтика Альянса”.

Максим Хилько — глава правления Фонда “Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности”, старший научный сотрудник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:

“Для усиления стабильности и безопасности в регионе необходимо повышение уровня осведомленности и взаимодоверия, которых так недостает в отношениях Беларусь-НАТО. В этом контексте важны публичные международные экспертные дискуссии, подобные конференции, организованной Фондом “Беларуский Дом” при поддержке Фонда Маршалла. Надеюсь, будет полезен состоявшийся обмен опытом разных стран в выстраивании сотрудничества с НАТО – ведь многие опции открыты и для тех, кто не стремится к членству”.

Представитель Беларуского Дома в Варшаве Александр Отрощенков:

Беларусь – уникальный случай. Хотя страна и в союзе с Россией, но это мирная страна, которая не находится в конфликте ни с НАТО, ни с одной из стран-членов Альянса. Но при этом сохраняется агрессивная риторика, а уровень напряженности с некоторыми натовскими соседями возрастает до неприемлемого уровня. А это может негативно влиять и на отношения с НАТО в целом. Руководитель страны регулярно подтверждает свою готовность умереть в окопах, не пуская натовские танки к Москве, а студентов университетов учат, что НАТО – это агрессивный и враждебный Беларуси блок. Это не соответствует действительности, но определяет отношение будущих поколений к НАТО. Нужно понимать, что отчасти эта риторика направлена на торг в беларуско-российских отношениях, а отчасти является унаследованной советской догмой. Тем не менее, события последних лет вокруг Украины показали, что подобные химеры и раздутые пропагандой из ничего угрозы вполне могут сподвигнуть тысячи людей на реальное участие в войне против соседней страны. Поэтому объективное и адекватное информирование очень важно для сохранения стабильности и защиты общества от различных манипуляций.

Конференция вызвала большой интерес в СМИ и у различных общественных и государственных структур. Так среди присутствовавших на мероприятии были представители посольств Австрии, Беларуси, Бельгии, Дании, Нидерландов, США, Финляндии, Полномочный и Чрезвычайный посол Словакии Душан Криштофик (Dušan Krištofík), представители МИД Польши, Президент и главный исполнительный директор Института прогнозирования и международных исследований Павел Флейшер (Paweł Fleischer), представители Фонда им. Стефана Батория (Fundacja Stefana Batorego), Фонда “Свобода и Демократия” (Fundacja Wolność i Demokracja), The Migrations Project, польские и беларуские журналисты.