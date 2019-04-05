В урочище собралось около 200 человек. Кто-то пришел с цветами, кто-то со свечами, кто-то просто, чтобы постоять у крестов. На входе в урочище и возле "Голгофы" дежурили сотрудники милиции в штатском.

Со стороны кольцевой дороги на небольшом участке уже установили железные столбы и натянули сетку — результат сегодняшних "работ по благоустройству".

Среди пришедших — советник посла Польши в Беларуси Марцин Войцеховский, активисты Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, политики Виталий Рымашевский, Алексей Янукевич. В Куропаты приехал и Николай Статкевич с супругой Мариной Адамович.

Представитель польского посольства комментировать ситуацию в Куропатах отказался.

Пришли священник Антоний Бокун и несколько активистов, которые предложили следующий сценарий: сначала пропеть несколько молитв, в том числе "Магутны Божа", на "Голгофе", а после спуститься в ту сторону урочища, где сегодня начали ставить забор. Там также зачитать несколько молитв.

Зачитав молитвы, люди с песней начали крестный ход, двигаясь вниз с "Голгофы". По дороге они останавливались и читали молитвы.

— За последний год в этом месте зачитывалось больше молитв, чем за 20 лет до. Наверное, это знак, нам надо молиться за нашу страну и народ. Куропаты — место, в котором формировалась наша страна, потому что люди, которых тут расстреляли, не смогли исполнить своего предназначения, — сказал отец Антоний Бокун.

Процессия спустилась с "Голгофы", зачитала молитву еще раз. Все снова спели "Магутны Божа" и стали расходиться.

Правозащитники выпустили совместное заявление, назвав сегодняшний снос крестов актом вандализма со стороны органов власти. Под заявлением подписались Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека, Правозащитный центр "Весна" и РОО "Правовая инициатива".

Правозащитники требуют:

немедленно прекратить работы по демонтированию крестов в Куропатах;

вернуть демонтированные кресты на место;

объяснить, кто и с какой целью демонтировал кресты сегодня;

в дальнейшем все планируемые работы в Куропатах заранее согласовывать и обсуждать с общественностью и учитывать ее мнение;

обеспечить надлежащую охрану мемориала и предотвратить новые акты вандализма;

освободить всех задержанных защитников Куропат.

Что происходит в Куропатах



Утром 4 апреля стали поступать сообщения очевидцев о сносе крестов в Куропатах. Это 70 крестов, которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса.

Некоторых приехавших в Куропаты политиков и активистов: Павла Северинца, Дмитрия Дашкевича, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича, Нину Багинскую — задержал ОМОН. Всего задержаны 15 человек. Вечером жена Дмитрия Дашкевича рассказала, что из задержанных отпустили лишь одного человека — Валентину Яроменок. Остальные задержанные остались в ИВС на улице Скорины.

В Миноблисполкоме отказываются от комментариев, предлагая направить им письменный запрос, на который они могут отвечать до 15 суток.

Минлесхоз позже прокомментировал, что "монтаж ограждений" и "удаление отдельных сооружений" проводится специалистами Боровлянского спецлесхоза.

— Данные работы в том числе проводятся в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда. Обращаем внимание граждан, что специалистами лесхоза осуществляется снос исключительно тех объектов, которые были установлены без какой-либо разрешительной документации, т.е. являющихся незаконно установленными.

Один из рабочих сказал TUT.BY, что вдоль всего периметра урочища поставят забор, а кресты, которые увезли, вернут: "Будет красиво, все отреставрируют тут, забор, калитку поставят".

Глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах. По его словам, действия властей вызывают "мягко говоря, недоумение".

В Белорусской православной церкви также удивлены происходящим. Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин заявил "Свободе", что удивлен тем, что Минкульт не в курсе происходящего в Куропатах и что никто не комментирует, почему сносят кресты: "Это памятник культуры. И все-таки я не оставляю надежды, что речь идет про усовершенствование памятника, а не про его разрушение".

На сайте "Удобный город" появилась петиция с требованием "срочно прекратить осквернение народного мемориала Куропаты".

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент еще во время "Большого разговора" 1 марта поручил соответствующим ведомствам навести порядок в Куропатах. "Это место нужно благоустроить, это однозначная позиция президента, там похоронены наши люди! Но все должно быть сделано как положено, согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану. Будет сделано все, чтобы это место выглядело достойно, но безо всякой политики", — сказала Эйсмонт.