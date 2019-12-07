В Сочи идут переговоры Лукашенко с Путиным

После обеда в Сочи началась встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Должны обсудить насущные вопросы двусторонних отношений, а позже подписать «дорожные карты» углубленной интеграции в Союзном государстве.
Putinas susitiko su A. Lukašenka
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«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего… договора, и мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем, мы договорились давно… Люди должны и субъекты хозяйств иметь равные условия для жизни работы, все. Равные условия — больше ничего не надо, — передает слова Лукашенко Sputnik Беларусь. — Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель, главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену».

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Как пишет ТАСС, Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Меню выложил телеграмм-канал «Пул первого».

Во время обращения к депутатам 5 декабря Александр Лукашенко заявил, что РФ — стратегический партнер Беларуси, но отношения между странами складываются по-разному. Президент заявил, что Беларуси вообще ничего не надо от России, только чтобы были исполнены договоренности, которые заключили ранее. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин испытывает сейчас «жесточайшее антибелорусское давление».

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