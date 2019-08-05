Трагедия произошла в минувшую пятницу, второго августа, на морском побережье в Швеции (коммуна Солентула).
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Как сообщает «Свабода» со ссылкой на местные СМИ, сына известного белорусского журналиста Дмитрия Плакса – Петра – зарубил топором подросток, сообщивший о преступлении в полицию.

Петр получил тяжелые травмы головы и, несмотря на усилия врачей, скончался в одной из больниц, куда был экстренно доставлен вертолетом скорой помощи.

По словам Дмитрия Плакса, сначала ребенок мечтал стать пианистом-концертмейстером, но потом сказал, что будет делать карьеру эволюционного психолога.

Парню было всего 16 лет.

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