Как сообщает «Свабода» со ссылкой на местные СМИ, сына известного белорусского журналиста Дмитрия Плакса – Петра – зарубил топором подросток, сообщивший о преступлении в полицию.
Петр получил тяжелые травмы головы и, несмотря на усилия врачей, скончался в одной из больниц, куда был экстренно доставлен вертолетом скорой помощи.
По словам Дмитрия Плакса, сначала ребенок мечтал стать пианистом-концертмейстером, но потом сказал, что будет делать карьеру эволюционного психолога.
Парню было всего 16 лет.
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