Ранее уже публиковались отрывки разговоров людей с голосами, похожими на голоса главы Федерации хоккея Беларуси Дмития Баскова и известного кикбоксера Дмитрия Шакуты, а также Дмитрия Баскова и Натальи Эйсмонт. Записи появились в сети 18 и 19 ноября.
20 ноября Александр Лукашенко прокомментировал появление записей разговоров якобы между людьми из его окружения. Он пообещал "все рассказать" на следующей неделе. Прошло 10 дней, однако никакого комментария по перехваченным переговорам не последовало.
Судя по всему 22 ноября. «Наталья Николаевна» звонит «Николаю Леонидовичу» и сообщает, что не придет на «объект «Титан», т.к. неважно себя чувствует, предполагает коронавирус. Она объясняет звонок по GSM тем, что не может с ним связаться через «другую связь» из-за отключенного интернета. Она также жалуется, что «шеф» ей не звонит «на фоне всего этого».
«Латышенок» интересуется возможным источником заражения и упоминает Гомель (Лукашенко был в Гомеле 20 ноября). «Эйсмонт» высказывает предположение, что заразиться могла на совещании во вторник, т.е. 17 ноября. Она упоминает «Игоря Петровича», который болеет ковидом и присутствовал там. Именно в этот день состоялось совещание по актуальным вопросам внешней политики, где присутствовал Игорь Петрович Сергеенко, глава Администрации президента. Он долгое время не появлялся на публике, ходили слухи о его болезни.
«Эйсмонт» пересказывает историю, как «шеф» приказал «Игорю Петровичу» явиться на совещание, несмотря на болезнь, а затем «Игорь Петрович» окончательно слег и теперь находится на ИВЛ. При этом «Игорь Петрович» не решился надеть маску в присутствии «шефа», а она, по приказу «шефа», должна была три часа сидеть рядом, т.к. якобы привита от коронавируса. В четверг, 19 ноября, она сделала тест на антитела, который показал низкий уровень антител и слабый иммунитет к коронавирусу. О результатах теста сообщила «Ирина Степановна».
В конце разговора «Латышенок» советует «Эйсмонт» пить побольше жидкостей, «на антибиотик-то нет, а так-то можно».
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