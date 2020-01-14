О том, что Романчук попал в черный список, он узнал во второй половине октября, когда подал документы на получение шенгенской визы в посольство Литвы в Минске. После подачи документов ему позвонили из посольства и попросили прийти лично.
— В посольстве мне выдают отказ в выдаче визы. Причем не указано, что отказ от Литвы, просто указано, что «одно или несколько государств-членов считают, что вы представляете угрозу для общественной политики, внутренней безопасности, общественного здравоохранения, как определено в статье 2 (19) Регламента (ЕС) № 562/2006». Решение бессрочное, то есть я вообще никогда не смогу въехать в Шенгенскую зону, если его не отменят, — рассказывает экономист.
Романчук подчеркивает: он на протяжении более 25 лет регулярно получал годовые и многогодовые Шенгенские визы, в том числе в посольстве Литвы в Минске. Никогда не нарушал режим пребывания в странах шенгенской зоны, не получал предупреждения о нарушении законодательства стран ЕС. Никогда не вел коммерческой деятельности на территории стран ЕС, в том числе Литвы.
— Более того, вместе с авторитетными литовскими учеными, экспертами проводили мероприятия по темам экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества и развития. Поэтому такое решение мне непонятно и вызывает недоумение, — говорит Романчук.
После получения отказа Ярослав Романчук решил подать документы на получение шенгенской визы в посольство Франции. Но французский консул пояснил Романчуку, что он сейчас может получить только национальную французскую визу. Шенгенскую ему выдать не могут при всем желании, так как Литва внесла белорусского экономиста в черный список.
По словам экономиста, у него есть лишь одна предполагаемая причина такого решения — его публичные высказывания о том, что высокопоставленные литовские чиновники и силовики связаны с контрабандой табачных изделий из Беларуси, и критика литовцев за то, что они «отбросили» белорусского участника в тендере по строительству газопроводной системы.
— А так у меня больше нет предположений. Мы даже в прошлом году делали в Минске конференцию по БелАЭС, в которой участвовал бывший премьер Литвы, более того, мне понятна позиция Литвы и я тоже против БелАЭС по экономическим причинам. Поэтому, когда пришел такой отказ, я могу только догадываться о причинах, — говорит Романчук.
Консул посольства Литвы, по словам Романчука, рассказал, что решение о запрете на въезд принимает не посольство, а МВД Литвы. Экономист еще в ноябре написал письма в структуры МВД Литвы и попросил разъяснить решение Консульства о запрете выдачи Шенгенской визы. Но ответы не получил до сих пор.
— Хочу знать основания для принятия такого решения, поскольку считаю свои права нарушенными, а мои возможности по демократизации Беларуси, защите ее суверенитета в единой Европе резко ограниченными, — считает Романчук.
TUT.BY обратился в МВД Литвы с просьбой прокомментировать ситуацию. Оперативно получить ответ не удалось.
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