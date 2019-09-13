В Островецком районе контрабандисты превратились в ниндзя

Наряд белорусских пограничников, несший службу в Гродненском районе, 11 сентября обнаружил с помощью технических средств неизвестного гражданина. Мужчина следовал в сторону государственной границы с… лестницей.
Белорусские контрабандисты
© Фото gpk.gov.by

Задержанный оказался жителем Каменецкого района Брестской области. Он пояснил, что с помощью лестницы собирался преодолеть заградительный забор и контрольно-следовую полосу, чтобы переправлять в сопредельную страну различные товары.

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Подобный случай произошел и несколькими днями ранее. Трое жителей Островецкого района и их сообщники с литовской стороны натянули через границу трос, закрепив его между деревьями. Словно ниндзя забирались они по стволам с помощью снаряжения, предназначенного для подъема на железобетонные опоры.

Таким способом оборотистые граждане, как и нарушитель из Каменецкого района, намеревались перебрасывать через границу контрабандный груз. Однако и их затея потерпела фиаско.

Мужчины будут привлечены к административной ответственности по ст.ст. 23.29, 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси.

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