В офисе TUT.BY проводится обыск

Как сообщают очевидцы, идут обыски и изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос в СК.

В Следственном комитете заявили, что возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

«К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор TUT.BY Анна Калтыгина, журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова», — сказано в сообщении ведомства.

По нашим данным, также задержана редактор раздела "Общество" Ульяна Бобоед и, возможно, еще несколько человек.

В СК пояснили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

«На протяжении двух лет без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия», — заявили в СК.

В результате РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

В офисе БелаПАН также проходит обыск, сотрудников не пускают на рабочие места, рассказали TUT.BY представители издания.

Ирина Акулович, назначенная на должность директора государственного информагентства Александром Лукашенко, прокомментировала nn.by ситуацию, связанную с обысками в БелаПАН и TUT.by.

По ее словам, речь идет об «элементарной краже и несанкционированном доступе». Она рассказала, что у ее компании есть подписка на информационную ленту, а люди, которые проходят в качестве подозреваемых, в частности, Марина Золотова, Анна Колтыгина и Татьяна Коровенкова, «денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию».

Акулович подчеркнула, что подозреваемым будет выставлен счет за неправомерный доступ. Директор убеждена, что Следственный комитет разберется, «какой период осуществлялся доступ», а после уже, за «него и будет выставлен счет».

Силовую поддержку следователям оказывает ОМОН. Подозреваемыми по делу проходят пять человек: журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова и представители TUT.by Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Ульяна Бобоед.