В ОБСЕ раскритиковали задержания в Беларуси в ходе президентской кампании

В Парламентской ассамблее ОБСЕ подвергли критике задержания активистов в Беларуси на старте президентской кампании в стране. "Мы очень обеспокоены, так как задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов (в президенты. - Ред.), но и оказывает пугающее воздействие на общество", - говорится совместном заявлении вице-президента ПА ОБСЕ Кари Хенриксен, председателя комитета по правам человека ассамблеи Кириакоса Хаджианни и его заместителя Михаэля Линка (Michael Link).

