В ОБСЕ раскритиковали задержания в Беларуси в ходе президентской кампании

В Парламентской ассамблее ОБСЕ подвергли критике задержания активистов в Беларуси на старте президентской кампании в стране. "Мы очень обеспокоены, так как задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов (в президенты. - Ред.), но и оказывает пугающее воздействие на общество", - говорится совместном заявлении вице-президента ПА ОБСЕ Кари Хенриксен, председателя комитета по правам человека ассамблеи Кириакоса Хаджианни и его заместителя Михаэля Линка (Michael Link).
#OSCE PA human rights leaders call for open campaign in advance of presidential election in #Belarus >> https://t.co/6KniEpaAtX @KHadjiyianni @michael_g_link @karhenr pic.twitter.com/Ux8bUUilqM— OSCE PA (@oscepa) June 2, 2020
Представители ОБСЕ призвали Минск обеспечить "полноценную и открытую среду для кампании" по выборам президента. "Мы надеемся на более свободные условия (ведения предвыборной борьбы. - Ред.), чем наблюдали ранее", - говорится в пресс-релизе.
В конце мая в ряде белорусских городов прошли задержания оппозиционных активистов. Среди них оказался и известный блогер Сергей Тихановский, задержанный на предвыборном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей за участие в выборах его жены Светланы. Правозащитные организации Беларуси признали Тихановского политзаключенным. Выборы президента страны назначены на 9 августа.
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