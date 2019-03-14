Мероприятие организовал Центр защиты материнства и детства при Могилевской епархии православной церкви.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Начнется ход в 9 часов 16 марта в храме в честь Святых Богоотец Иоакима и Анны, затем колонна направится к Свято-Преображенскому собору, храму Святых Царственных Страстотерпцев и всех новомучеников ХХ века, по ул. Карла Маркса до собора Трех Святителей, затем по проспекту Мира до храма в честь Иконы Божией Матери "Всецарица" в Казимировке, сообщает "Вечерний Могилев".

"Проблемы создания и сохранения семьи в современном мире являются очень серьезными в силу разрушения традиционных ценностей, попрания духовности и нравственности. <…> Носителями, сторонниками и покровителями содомской идеологии наносится непоправимый ущерб существованию нашего белорусского общества, разрушается основной социальный капитал. Сохраним семью — сохраним государство и родную Беларусь!" — написали в заметке "Сохраним традиционные семейные ценности — спасем страну".

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