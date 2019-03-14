Начнется ход в 9 часов 16 марта в храме в честь Святых Богоотец Иоакима и Анны, затем колонна направится к Свято-Преображенскому собору, храму Святых Царственных Страстотерпцев и всех новомучеников ХХ века, по ул. Карла Маркса до собора Трех Святителей, затем по проспекту Мира до храма в честь Иконы Божией Матери "Всецарица" в Казимировке, сообщает "Вечерний Могилев".
"Проблемы создания и сохранения семьи в современном мире являются очень серьезными в силу разрушения традиционных ценностей, попрания духовности и нравственности. <…> Носителями, сторонниками и покровителями содомской идеологии наносится непоправимый ущерб существованию нашего белорусского общества, разрушается основной социальный капитал. Сохраним семью — сохраним государство и родную Беларусь!" — написали в заметке "Сохраним традиционные семейные ценности — спасем страну".
В областном центре Беларуси горожан созывают на крестный ход против "содомской идеологии" (2)
Мероприятие организовал Центр защиты материнства и...
Минэнерго РБ про идею премьера Литвы по АЭС: Мы строим ее для своей энергетической безопасности (37)
Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...
Коллапс продолжается: фуры продолжают стоять в огромных очередях на границе (9)
Положение дел с пропуском на территорию стран...
Пресс-секретарь Лукашенко: диктатура — это наш бренд (23)
Откровения пресс-секретаря президента Беларуси...
Лукашенко рассказал о "несравненной красоте" белорусок (7)
Президент Беларуси поздравил соотечественниц с Днем...
TOP новостей
Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется (82)
Руководитель министерства иностранных дел ( МИД ) Литвы...
Ребенка до 6 лет предлагают оставлять со старшими детьми не больше чем на 15 минут (5)
В Литве предлагают не считать не присмотром за...
Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (206)
Литве следует ответственно относиться к своим...
Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше (9)
Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал...
"Мы строим БелАЭС для себя": Минск не увидел смысла в предложении премьера Литвы (37)
Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...