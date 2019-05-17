В Могилеве неизвестные на российских номерах похитили и убили 22-летнего инспектора ГАИ

О происшествии первым сообщил блогер Nexta. Представитель МВД в эфире Белтелерадиокомпании подтвердила информацию.

Весь личный состав областного УВД подняли по тревоге, а в регионе ввели план "Сирена". "Волгу" до сих пор ищут. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 98-й регион России.

23-летний лейтенант Потапович работал в могилевском районе Чапаевка пешком и, предположительно, остановил эту "Волгу", чтобы доехать до места ДТП.

В 18:27 он прислал сообщение в вайбере: "Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский". После этого лейтенант исчез.

Через несколько часов под Могилевом был обнаружен труп.

Как сообщили Tut.by в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.

После убийства гаишника в Могилеве милиция массово задерживала цыган

На трассе М4 продолжает дежурить милиция, на подъезде к Могилеву и на некоторых перекрестках — бойцы в шлемах. Продолжается поиск таинственной черной "Волги", на которой неизвестные похитили инспектора ГАИ вечером 16 мая. Ночью 22-летнего милиционера Евгения Потапович нашли убитым в лесу.

Говорят, последний раз Потаповича видели в могилевском районе Чапаевка. Там он то ли сам сел в "Волгу", то ли его туда затолкнули. В "Волге" были то ли цыгане, то ли лица кавказской национальности. Местные склоняются к первой версии, так как Чапаевка — один из двух цыганских районов Могилева, другой называется Гребенёво. И в обоих районах ночью прошли настоящие зачистки, говорят местные жители.

Чапаевка — это большой частный сектор недалеко от вокзала. Она фактически разделена на две половины: в одной из них живут цыгане.

В настоящее время в Чапаевке тихо, из окон домов настороженно посматривают смуглые женщины. На разговор соглашаются, но просят не фотографировать их — боятся проблем:

"Не снимайте, потому что нас совсем тогда задолбают. Нам и так здесь жизни нет".

Женщины говорят: ночью в Чапаевку приехала милиция. Забрали всех.

"К нам приехали милиционеры. В масках, с оружием, с автоматами. Забрали меня, моего несовершеннолетнего сына. Его забрали на допрос одного — а на это же милиция не имеет права. Меня к сыну не пустили. Я стала кричать, угрожать, что найду адвоката, — рассказывает одна из женщин. Представляется Ольгой. — Я добилась, чтобы милиция ему вызвала такси и отправила домой. Это было около половины третьего ночи!"

Семья у Ольги традиционно большая. В одном небольшом старом доме проживает 14 человек.

"Я, мать, братья, две невестки, моя племянница…", — перечисляет Ольга жильцов дома.

Таких семей в Чапаевке около тридцати. В каждой по 10—15 человек.

Женщина говорит, что милиция забирала всех мужчин, некоторых подростков и большинство женщин. В домах оставили только стариков и женщин с маленькими детьми. Причем, уверяет Ольга, масштабная зачистка среди цыган прошла во всей Чапаевке.

"У нас из 14 человек забрали 10. По всей Чапаевке забрали человек 40 мужчин и примерно столько же женщин. Женщин отпустили около 4 часов ночи. А здесь же все работают, людям утром на работу! — возмущается Ольга. — Мужчин оставили под стражей. Моего пожилого дядю избили. Сказали, что отправили в больницу".

Допрашивали и саму Ольгу.

"Спрашивали, где мы были, что видели. У соседей был праздник, они гуляли два дня — сын вышел на свободу. Была пьянка. У нас спрашивали, видели ли мы, чтобы к ним подъезжала такая машина? — рассказывает Ольга. — Я говорю: если бы видела, что-то сказала бы, потому что человека же жалко".

Ольга подтверждает, в цыганских семьях много таких, кто отсидел. Но много и тех, кто честно работает.

"Везде есть уроды! И среди цыган, и среди русских!" — добавляет другая женщина, Алеся.

"Наших вы прижимаете. А ваши детей своих насилуют. Людей режут. Здесь маньяк завелся, в Казимировке, год назад, женщин потрошил", — возмущается Ольга.

"А цыган делают виновными. Почему это именно цыгане, может, это человек был другой национальности? — говорит Алеся. — Я считаю, что это конец света. Я со своими тремя детьми теперь боюсь идти через лес. Мне нужно было ночью выйти за молоком, я увидела ОМОН и никуда не пошла. Ребенок был без молока всю ночь".

Женщины говорят, что зачистка прошла и среди цыган, живущих в Гребенёве. Там также милиция забрала мужчин. По словам женщин, гребенёвских мужчин отпустили. Мужчин из Чапаевки оставили под стражей. Предположительно на трое суток, но женщины считают иначе.

"Сказали, что будут под стражей пока мы не найдем [убийц], пока не сообщим, кто это был", — говорит Ольга.

"Всех мужчин закрыли, стоит наш поселок пустой", — кричит старуха. Говорит, ее зовут Светланой.

"А что милиция слышала, знала, кто там был? Это все выдумки! Они захотели все на цыган свалить, вот и валят! А тех, виновных не найдут уже, вот увидите. За какую-то х***ю они бы скорее нашли, а за это — не найдут. Если те люди подались на Россию, то хрен их найдешь!" — возмущается Светлана. Она говорит, что в милицию забрали ее внука.

"Это совсем, хоть ты бери и вешайся! Хоть спали эти дома и беги куда глаза видят!" — продолжает кричать Светлана.

Местные парни пригоняют машины с российскими номерами на перепродажу. Но "Волги" здесь не видели, говорят женщины. А если к кому-то приезжают гости, то все об этом знают.

"Мы же все свои. Если бы какие-то родственники из России приехали к соседям, весь поселок бы знал, — говорит Алеся. — Я бы сама сказала об этом милиционерам! Но никто не приезжал!"

Алесю поддерживает и пожилая Светлана.

"Кто бы о таком эсэсовце молчал, кто бы его скрывал!? Чтоб его рак расточил, того, кто это сделал с молодым парнем, — проклинает убийцу старая женщина. — Чтоб руки отсохли!"

За Чапаевкой и без того пристально следит милиция, говорят женщины. Новых гостей заметили бы и сами силовики.

"Здесь каждую неделю катается милиция, ОМОН, уголовный розыск. Постоянно у наших откатывает пальчики! Просто берут и откатывают у всех цыган, всех черных. Каждый раз переписи проводят, фотографируют наши машины, — говорит Алеся. — Если что-то случается, то сразу приходят к нам. Всё и все на контроле".

"Проводится плановая работа в рамках уголовного дела, никакой чрезвычайщины в отношении местных жителей нет", — прокомментировала ситуацию официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.