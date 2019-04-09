"В минский офис "Белсата" ломится Следственный комитет. Сотрудники МЧС пытались выломать дверь в офис. Телефоны наших минских координаторов не отвечают. Во дворе, где находится минский офис нашего телеканала, стоит автомобиль с милиционерами в штатском", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным БАЖ, обыск проводится согласно постановлению Следственного комитета Беларуси. В рамках какого дела проходит обыск, пока неизвестно.
"Белсат" - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и Польского общественного телевидения TVP.
В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны. Журналисты телеканала не имеют аккредитации при МИДе Беларуси, правительство страны не давало разрешение на открытие корпункта.
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