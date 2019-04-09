"Сегодня утром в 8:55 сотрудники МЧС спилили дверь в офис "Белсата" в Минске. Следственный комитет сообщил, что обыск проводится в рамках уголовного дела по ст. 188 УК – "Клевета". Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят обыск. В подъезд никого, кроме жильцов, не впускают. В рамках какого дела проводятся следственные действия, официально не сообщается. Телефон нашего минского координатора Николая Дебело, который был в офисе, на данный момент не отвечает", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала "Белсат".

По данным БАЖ, обыск проводился согласно постановлению Следственного комитета Беларуси. В рамках какого дела проходит обыск, пока неизвестно.

Команда "Белсата" вела прямую видеотрансляцию событий в Facebook.

После окончания обыска Николай Дебело, присутствовавший при обыске, сообщил, что было осмотрено всё до последней вещи. "Досматривали очень тщательно, в том числе и вещи, принадлежащие хозяину квартиры", - сказал он журналистам. По словам Дебело, была конфискована вся компьютерная техника: системные блоки и ноубтбуки, все носители информации, сообщил корреспондент DW.

"Белсат" - канал спутникового телевещания на белорусском языке, созданный на основании договора МИДа Польши и Польского общественного телевидения TVP.

В 2014 году Верховный суд Беларуси обязал польское телевидение прекратить использование торгового знака "Белсат" при трансляции на территорию страны. Журналисты телеканала не имеют аккредитации при МИДе Беларуси, власти страны многократно отказывали "Белсату" в регистрации корпункта.