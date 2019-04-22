"Пришел я вчера в кино. Перед показом: первая реклама перед фильмом — по-белорусски, вторая реклама — по-белорусски, третья — по-белорусски! — объясняет Белоус. — Но дальше показали трейлер российского пропагандистского фильма "Донбасс. Окраина", с шевроном "Новороссии" в кадре и диалогами о "нациках", "ватниках" и "колорадах". И приглашение на премьеру 12 июня, кошмар!"
Снятый по госзаказу России и в выгодном для Кремля свете фильм представляет собой героизацию террористов и боевиков так называемой Новороссии.
У Silver Screen после обращения "Нашей Нивы" не получилось оперативно прокомментировать ситуацию, зато кинотеатр разместил ответ в фейсбуке Павла Белоуса.
В ответе говорится, что рекламу коммерческих фирм перед фильмом подбирает сам кинотеатр. Это были первые две рекламы, о которых написал Павел Белоус. Насчет третьей, т.е. анонса, Белоусу ответили: "Блок трейлеров — это часть самого фильма, и его вырезать мы не можем. Фильм, о котором идет речь, мы показывать в своих кинотеатрах не будем".
В "Киновидеопрокате" фильм про Донбасс тоже показывать не будут. Заместитель директора "Киновидеопроката" Андрей Разжевайкин заверил, что такого фильма в сетке показа не значится.
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