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Более трех часов длилась женская акция против насилия силовиков возле Комаровского рынка в Минске. Ее подхватили другие города Беларуси.

Утром примерно 150 женщин в белых одеждах выстроились в районе Комаровского рынка, взявшись за руки. Живая цепь растянулась от прохода к сезонному рынку до подземного перехода к станции метро «Площадь Якуба Коласа». Участницы акции стояли молча, с цветами в руках. Перед ними на асфальте лежал плакат с надписью «Насильно мил не будешь». Проезжающие мимо автомобилисты приветствовали женщин сигналами, пишет Naviny.by.

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Вскоре к ближайшей остановке общественного транспорта подъехал микроавтобус с тонированными стеклами предположительно с силовиками. Прибыли два милиционера в форме, которые стали через мегафон призывать женщин разойтись, поскольку их мероприятие не санкционировано. Положив цветы вдоль дороги, участницы акции начали расходиться.

Группа женщин отправилась к ЦУМу, где акция продолжилась. Примерно 100 участниц недолго постояли возле ЦУМа, положили цветы и разошлись.

Тем временем возле Комаровского рынка вновь образовалась цепочка женщин с цветами.

Акция длилась около трех с половиной часов, после чего ее участницы разошлись.

Недалеко от Комаровского рынка, на перекрестке улиц Кульман и Якуба Коласа, корреспондент видел автозак и два синих милицейских микроавтобуса. Информации о задержаниях пока нет.

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