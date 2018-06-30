В Минске задержали трех пакистанцев, пытавшихся попасть в ЕС с помощью "паспортов болельщиков"

Нарушители были задержаны при оформлении пассажиров рейса "Минск-Франкфурт", сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. По данным ведомства, изначально граждане Пакистана приехали в Россию на основании "паспортов болельщиков" ЧМ по футболу. Затем они направились в Белоруссию. При оформлении на авиарейс из Минска иностранцы предъявили разрешения на пребывание в ФРГ, которые оказались похищенными, передает "Интерфакс".

Им грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Белоруссию на срок до 5 лет. До окончания разбирательств задержанные будут находиться в изоляторах временного содержания территориальных органов пограничной службы.

В Госпогранкомитете также сообщили, что за минувшие трое суток на разных участках границы Белоруссии с европейскими странами задержано около 30 нелегальных мигрантов в страны ЕС.

Всего уже зафиксировано около ста случаев, когда белорусскими пограничниками были задержаны иностранные болельщики с Fan ID, но без шенгенской визы, а также нелегальные мигранты под видом футбольных фанатов.

Белоруссия и Россия подписали 29 мая в Минске межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на ЧМ-2018.

В соответствии с документом, иностранные граждане, имеющие карту болельщика (Fan ID), смогут въезжать, временно пребывать и следовать транзитом через Белоруссию в безвизовом порядке в Россию на чемпионат мира по футболу в период с 4 июня по 25 июля. В свою очередь Россия предоставит в 2019 году право безвизового въезда и пребывания на своей территории иностранных болельщиков, которые будут следовать на II Европейские игры в Минск. Соглашение вступило в силу 1 июня.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, безвизовым режимом уже воспользовались около 14 тысяч человек.