23 августа в Минске на 53-м году жизни скоропостижно скончался основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай, говорится в сообщении "Белорусских новостей".
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Похороны состоятся в воскресенье, 26 августа, в Руденске.

Алесь Липай — основатель и руководитель информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии «Под снегом» издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии «Остаток».

Родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района. В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты «Лирник». В конце 1980-х годов — участник Общества молодых литераторов «Здешние». В 1988 году стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси.

В 1991 году в течение работы в газете «Знамя юности» вел белорусскоязычную страницу «Родительный падеж». Автор перевода на белорусский язык Договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. В начале 1990-х годов организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам. В июне 1996 года во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

В 2004 году БелаПАН под руководством Липая был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», как «подтверждение безупречной репутации БелаПАН и признание высокого профессионализма журналистов».

В 2005 году информационная компания БелаПАН была названа лауреатом премии имени Герда Буцериуса «Молодая пресса Восточной Европы».

В 2006 году БелаПАН и его интернет-газета Naviny. by получили «Премию Рунета» — в номинации Рунета за пределами Ru.

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