В Минске у испанца на улице украли 50 000 евро

Испанец обнаружил пропажу через несколько минут. Он обратился в милицию, сообщив о краже 50 000 евро.

Преступник был оперативно установлен. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение хищений житель столицы.

Во время обыска в его квартире было обнаружено похищенное — минчанин успел потратить лишь 200 евро.