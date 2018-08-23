В Минске у испанца на улице украли 50 000 евро

Испанец обнаружил пропажу через несколько минут. Он обратился в милицию, сообщив о краже 50 000 евро.
Преступник был оперативно установлен. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение хищений житель столицы.
Во время обыска в его квартире было обнаружено похищенное — минчанин успел потратить лишь 200 евро.
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