В Минске у испанца на улице украли 50 000 евро

До 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит 34-летнему минчанину, которого подозревают в краже крупной суммы денег у 43-летнего подданного Испании.
Minskas
© Shutterstock

Испанец обнаружил пропажу через несколько минут. Он обратился в милицию, сообщив о краже 50 000 евро.

Преступник был оперативно установлен. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение хищений житель столицы.

Во время обыска в его квартире было обнаружено похищенное — минчанин успел потратить лишь 200 евро.

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