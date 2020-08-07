В Минске суд дал диджеям, поставившим песню Цоя, по 10 суток ареста

Молодым людям были предъявлены обвинения по статьям 17.1 (хулиганство) и 23.4 (неповиновение законным требованиям) Административного кодекса РБ. Кирилла Галанова признали виновным в обоих правонарушениях и приговорили за каждое из них к пяти суткам, суммарно - к десяти суткам ареста, сообщает онлайн-издание "Медиазона". Владиславу Соколовскому был назначен административный арест 8 суток по статье о хулиганстве и 6 суток за неповиновение законным требованиям. Путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к аресту продолжительностью 10 суток.

Слушания по делам диджеев проходили в суде параллельно. Поддержать молодых людей в зал суда приехала глава избирательного штаба бывшего банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Как судили диджея Владислава Соколовского

Согласно протоколу, зачитанному судьей Юлией Густыр в начале заседания по делу Соколовского, обвиняемый "в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска, умышленно сорвал праздничный концерт, что выразилось в отключении звука во время выступления артистов и включении композиции, не соответствующей формату данного мероприятия".

Что касается неповиновения законным требованиям, то во время задержания Соколовский, согласно протоколу, "пытался убежать, размахивал руками, вел себя нагло и вызывающе", сообщает белорусское онлайн-издание Tut.by. Сам диджей назвал эти записи в протоколе "абсолютной ложью".

На вопрос судьи о том, почему он включил песню Цоя "Перемен!", Соколовский ответил следующими словами: "На это время был запланирован митинг и нас использовали как затычку, чтобы занять место. Это возмутило меня, я не хотел участвовать в этом действии. Это неприлично, незаконно и это противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать Светлану Тихановскую, не было умысла срывать концерт".

Песня Цоя "Перемен!" на городском празднике в Минске

6 августа оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, после того как ей в последний момент запретили проводит митинг в Парке дружбы народов в Минске, сообщила о том, что она вместо этого придет вместе со своими сторонниками в Киевский сквер на городской праздник "Калейдоскоп творчества". После того, как информация об этом распространилась по социальным сетям, в Киевский сквер направились многие сторонники Тихановской.

Во время выступления на празднике баяниста Виталия Воронко неожиданно зазвучала песня Виктора Цоя "Перемен!" Стоявшие за пультом диджея звукорежиссеры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский подтвердили журналистам, что намеренно поставили эту песню, потому что желают перемен и готовы к тому, что останутся без работы. Присутствующие на празднике встретили песню Цоя аплодисментами и криками "Молодцы!" После этого представитель администрации района предупредил диджеев, что они срывают праздник, и вызвал милицию.

Флешмоб в поддержку диджеев, поставивших песню Цоя

Тем временем авторы популярного в стране Telegram-канала "Беларусь головного мозга" предложили устроить по всей стране флешмоб в поддержку "героев вчерашнего дня". Для участия в акции, белорусам предложили выйти в 19.00 на центральные улицы своих городов, громко включить песню Цоя "Перемен!" и поднять руки с белыми браслетами.

Со своей стороны Мингорисполком заявил 7 августа, что акция в Киевском сквере 6 августа "прошла по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями".