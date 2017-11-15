В Минске сомневаются в объективности оценок россиянами белорусской продукции

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сомневается в объективных оценках белорусской продукции российской стороной. Об этом Леонид Заяц сообщил 15 ноября во время пресс-конференции.

Комментируя угрозы Россельхознадзора ввести запрет на поставку в Россию белорусской свинины, глава Минсельхозпрода отметил, что если бы исследования проводились независимой лабораторией третьей стороны — не белорусской и не российской, то такие оценки были бы объективнее.

«В каждом конкретном случае надо разбираться. Образцы отбираются и исследования проводятся в российских лабораториях, и с выводами мы часто не согласны. Если бы это была независимая лаборатория третьей стороны, то было бы объективнее», — считает министр.

Заяц также выразил мнение, что если какой-то товар не хотят видеть в какой-либо стране, то есть много способов его не допустить.

«В частности, ЕС идет по пути заградительных пошлин. С Россией сложнее — есть договоренности о едином рынке, но строить его хотелось бы на понятных принципах», — отметил министр.

Он подчеркнул, что пока не выявлено ни одного случая, когда белорусская продукция стала реально опасной для потребителя.

14 ноября Россельхознадзор в очередной раз заявил о выявленных нарушениях в белорусской продукции.

«В случае повторных выявлений в свиноводческой продукции белорусских предприятий опасных веществ Россельхознадзор будет вынужден, с целью обеспечения безопасности ввозимой в Россию продукции, ввести дополнительные защитные меры, в том числе не исключены временные ограничения на ввоз всей свиноводческой продукции из Беларуси», — пригрозили в ведомстве.