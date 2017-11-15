Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сомневается в объективных оценках белорусской продукции российской стороной. Об этом Леонид Заяц сообщил 15 ноября во время пресс-конференции.
Комментируя угрозы Россельхознадзора ввести запрет на поставку в Россию белорусской свинины, глава Минсельхозпрода отметил, что если бы исследования проводились независимой лабораторией третьей стороны — не белорусской и не российской, то такие оценки были бы объективнее.
«В каждом конкретном случае надо разбираться. Образцы отбираются и исследования проводятся в российских лабораториях, и с выводами мы часто не согласны. Если бы это была независимая лаборатория третьей стороны, то было бы объективнее», — считает министр.
Заяц также выразил мнение, что если какой-то товар не хотят видеть в какой-либо стране, то есть много способов его не допустить.
«В частности, ЕС идет по пути заградительных пошлин. С Россией сложнее — есть договоренности о едином рынке, но строить его хотелось бы на понятных принципах», — отметил министр.
Он подчеркнул, что пока не выявлено ни одного случая, когда белорусская продукция стала реально опасной для потребителя.
14 ноября Россельхознадзор в очередной раз заявил о выявленных нарушениях в белорусской продукции.
«В случае повторных выявлений в свиноводческой продукции белорусских предприятий опасных веществ Россельхознадзор будет вынужден, с целью обеспечения безопасности ввозимой в Россию продукции, ввести дополнительные защитные меры, в том числе не исключены временные ограничения на ввоз всей свиноводческой продукции из Беларуси», — пригрозили в ведомстве.
Беларусь и Россия готовы подписать соглашение о взаимном признании виз (2)
Беларусь и Россия до конца года планируют подписать...
Голосование Беларуси в ООН по Крыму на Украине назвали "ножом в спину" (2)
«Ножом в спину» назвала первый вице-спикер Верховной...
В Минске сомневаются в объективности оценок россиянами белорусской продукции
Россия угрожает ввести запрет на поставку белорусской...
В Беларуси осудили российского "батюшку-сутенера" (2)
Российский священник Николай Киреев, обвиненный в...
Яковлевский: Повестку дня Беларуси и Украины определяют в Москве и Вашингтоне (2)
2 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах прошла...
TOP новостей
Министр предложил правительству Литвы восстановить участок путей в Латвию (11)
Министерство транспорта Литвы предложит...
Илья Лагутенко: уверен, что с Литвой у нас отношения "по любви" (1)
Решение лидера культовой российской группы " Мумий...
Опрос: жители Литвы недовольны первым годом работы Сейма (14)
Большая часть жителей Литвы недовольна результатами...
Появились новые версии истории скульптур Зеленого моста (161)
Советские скульптуры, которые два года назад были сняты...
Борьба с теневой экономикой может уничтожить средний класс Литвы (34)
Власть предлагает бороться с "тенью" в строительном...