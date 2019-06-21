"Арт Сити 5", входящая в группу компаний Игоря Крутого, выступит подрядчиком по организации торжественной церемонии открытия II Европейских игр 2019 года.

В режиссерскую группу церемоний войдут опытные постановщики, хорошо известные в Беларуси и России по многочисленным культурным, спортивным мероприятиям и телевизионным конкурсам. Автором сценария и художественным руководителем церемоний от белорусской стороны выступит Александр Вавилов, российскую сторону представит Алексей Сеченов. Сеченов – обладатель премии "ТЭФИ", режиссер-постановщик Церемоний открытия и закрытия Всемирной летней Универсиады в Казани (Российская Федерация), премий МУЗ-ТВ в СК "Олимпийский" и большого количества других спортивных мероприятий и концертов звезд российской и мировой эстрады.

В ходе Церемонии открытия будут использованы новейшие технологии, в том числе технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включит в себя выступления известных артистов. Хедлайнером Церемонии выступит звезда мирового уровня, чье имя организаторами держится пока в секрете. И, конечно, изюминкой подобного рода мероприятий является парад атлетов. В нем примут участие спортсмены из всех 50 стран Европы, участвующих в Играх.

Основу уникальных декораций, спроектированных специально для Церемонии, составит система из мобильных экранов. Такая конструкция позволит наполнить шоу трехмерными реалистичными объектами.

Особого внимания заслуживает сцена, состоящая из нескольких мобильных, независимых друг от друга частей. Благодаря такому решению Церемонию увидят все зрители, независимо от того, где находятся их места. В общей сложности для создания декораций будет использовано 90 тонн современного высокотехнологичного оборудования.

Особенностью Церемонии открытия станет использование технологий дополненной реальности: виртуальные объекты станут частью окружающего пространства. Такая возможность будет доступна не только телезрителям, но и всем, кому посчастливится попасть на стадион. Дополненную реальность можно будет увидеть на специальных экранах стадиона или на своем смартфоне, установив специальное приложение.

Главная задача Церемонии – представить Беларусь миллионам телезрителей. Раскрыть ее богатую историю, уникальный фольклор, завораживающие легенды и предания, неповторимыепамятники архитектуры. Представить выдающихся исторических личностей и современников.Уверены, что даже белорусы, хорошо знающие свою историю, найдут для себя что-то новое.

Но самое главное, это потрясающее художественное представление, которое никого не оставит равнодушным. Зрители Церемонии окунутся в праздничную атмосферу таинственного Купалья, познакомятся со славянскими племенами, ставшими прародителями белорусского народа, а также увидят людей, благодаря которым о Беларуси знают во всем мире.Ефросиния Полоцкая, Франциск Скорина, представители династии Радзивиллов, Марк Шагал, Якуб Колас и многие другие.

Церемония открытия - это уникальное шоу, которое больше не повторится. Зрители, посетившие мероприятие станут непосредственными участниками события, для них будут организованы дополнительные элементы представления, которые не попадут в телевизионный эфир и, соответственно, будут доступны только тем, кто приобретет билет. Каждый обладатель билета получит специальный зрительский реквизит и станет полноценным участником действа.

Одним из наиболее трогательных моментов церемонии станет прибытие на стадион "Пламени мира" –финальный этап пятидесятидневной Эстафеты огня. Раскроем секрет: существующая сегодня чаша огня стадиона, установленная еще к Олимпийским играм 1980 года, будет модернизирована. В новой конструкции заложена идея единения всех 50 стран Европы вокруг Европейских игр.

В рамках церемонии открытия на "Динамо" выступят звезды мировой оперной сцены Димаш Кудайберген и Анна Нетребко. За роялем зрители увидят знаменитого Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу.