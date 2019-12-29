В столице Беларуси в воскресенье, 29 декабря, прошли протесты против углубленной интеграции с Россией. За последний месяц это уже пятая акция, на нее вышли около 100 человек. Как и предыдущие, акция не была согласована с городскими властями, однако на этот раз задержаний и разгонов не последовало.
Сначала несколько десятков человек собрались на Октябрьской площади с национальными бело-красно-белыми флагами и потребовали опубликовать планы интеграции, переговоры о которых ведут лидеры двух стран. “Лукашенко по-прежнему продает Беларусь, а мы по-прежнему требуем рассекретить дорожные карты”, - заявил один из организаторов акции, оппозиционный политик Вячеслав Сивчик.
Участники митинга держали плакаты в виде игральных карт с карикатурами на тему белорусско-российских отношений и надписями: “Руки прочь от независимой Беларуси”. Кроме того, люди принесли фотографии активистов и политиков, арестованных за участие в предыдущих протестах против интеграции с Россией, и потребовали их освобождения.
Акция продолжилась шествием в сторону площади Независимости. В завершение около 70 человек выстроились в “живую цепь” вдоль проспекта Независимости.
Организатор акции Павел Северинец арестован
Предыдущие акции (7 - 8 декабря и 20 - 21 декабря) были приурочены к переговорам президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в них приняли участие более 1000 человек. После этого милиция вызвала около 40 человек для профилактических бесед и составления протоколов за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
26 декабря лидер протестов, сопредседатель партии “Белорусская христианская демократия” Павел Северинец был помещен под административный арест на 15 суток. Также были арестованы координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский, лидер незарегистрированной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович и другие активисты.
Путин и Лукашенко не договорились по нефти, газу и налогам
Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко по интеграционному плану начались в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года премьер-министры двух стран парафировали программу экономической интеграции. Президенты обоих государств 7 декабря провели переговоры в Сочи, однако не подписали соглашение об углублении интеграции. "Дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Предварительный текст договоренностей не был представлен официально. По информации ряда СМИ, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.
В Минске противники интеграции с РФ требуют обнародования ее планов (5)
На несанкционированной акции протеста в Минске...
В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновения Захаренко (3)
Предварительное расследование возобновлено после...
Лукашенко: стремление России "подчинить" Беларусь обернется войной с НАТО (131)
Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что...
Лукашенко ждет показаний от экс-бойца СОБРа Гаравского (11)
В случае неявки Юрия Гаравского Минск объявит его в...
В Минске прошла четвертая с начала декабря акция против интеграции с Россией (29)
В Минске 21 декабря прошла четвертая с начала месяца...
TOP новостей
Самая большая мечта правящих стала их самой большой ошибкой (29)
2019 год был очень интересным для литовской политики -...
Литва 2020: что год бюджетный нам готовит? (4)
Подвести итоги года и заглянуть, как он аукнется в...
Пересылка дешевых товаров из Китая станет дороже: как не обмануться в поисках лучшего предложения (8)
Недавно портал Kas vyksta Kaune писал, что с 2021 года порядок...
Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат (57)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что все...
Погода: холода отступят, снег снова превратится в дождь
Воскресное утро было холодным, температура колебалась...