В Минске протестуют против "углубленной интеграции" с Россией

Одна акция — «живая цепь» — организована общественной кампанией «Свежий ветер». Организаторы призвали белорусов выстроиться в «живую цепь» вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка.

Люди — около двухсот человек, преимущественно молодежь — встали живой цепью вдоль проспекта по стороне Нацбанка. Вдоль всей Октябрьской площади на противоположной стороне дороги тоже выстроилась «живая цепь». В ней много людей с маленькими детьми, колясками, несколько человек с бело-красно-белыми флагами.

Милиция никого не трогает — но предупреждает, что мероприятие незаконное и предлагает разойтись, проезжающие машины изредка сигналят. Плакатов ни у кого нет, у нескольких человек — флаги на плечах.

На Октябрьскую площадь призывал прийти на акцию Павел Северинец. К 12.05 часам тут собралось порядка 300 человек. Один мужчина пришел с плакатом «Лукашенко на объединение никогда не пойдет». Люди активно обсуждают 8 декабря.

— Мне не нужна эта интеграция, эта Россия, — кричит женщина.

Павел Северинец спросил в мегафон: «Хотите ли вы углубленной интеграции? Чтобы здесь управлял Путин? Лукашенко? Ермошина?». На все это толпа ответила: «Нет!». Политик заявил, что через 15 минут начнется акция за независимость.

Участники акции устроили перекличку: среди пришедших есть жители Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста, Гродно и Минска.

Милиция в мегафон предупреждает о незаконности акции, о помехе для пешеходов и «убедительно просит разойтись». Толпа отвечает на это криками «Жыве Беларусь».

На площади много сотрудников в штатском, они снимают всех присутствующих на камеры.

Люди попытались подняться на ступеньки Дворца Республики, милиционеры выстроились цепью и не пустили их, случилась потасовка. Собрашившиеся скандируют: «Фа-шис-ты!». Из раций милиционеров слышен голос: «Спокойнее, спокойнее работаем».

Сегодня в Сочи встречаются президенты Беларуси и России. Ожидается, что на встрече они будут обсуждать «углубленную интеграцию», спорные вопросы по газу и дорожные карты, подписание которые планируется 8 декабря.