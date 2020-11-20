В Минске прощаются с Романом Бондаренко — пришли тысячи человек

По оценкам корреспондента TUT.BY, проститься с Романом Бондаренко пришли тысячи человек. Люди молча подымают знак виктори, большинство с бело-красно-белыми цветами. На венках надписи «Герою Беларуси».
В 12 часов в знак памяти сигналили автомобили. Люди кричали «Жыве Беларусь», «Я выхожу», «Рома, ты герой», «Не забудем, не простим!».
31-летний Роман Бондаренко 11 ноября вышел на «Площадь перемен», чтобы спросить у людей в гражданской форме и масках, зачем они снимают бело-красно-белые ленты. Как рассказывали очевидцы, на Романа набросились неизвестные, стали бить, а потом «профессионально задержали» и отнесли в микроавтобус. Через полтора часа он был доставлен из Центрального РУВД Минска в больницу. Операция длилась несколько часов, молодого человека спасти не удалось.
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