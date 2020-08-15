Родственники призывали людей, которые хотят проститься с Тарайковским, сделать это на месте его гибели. Поэтому часть приезжающих к ритуальному залу сразу же отправляются к станции метро «Пушкинская».

Как сообщает Naviny.by, в этом месте в минуты прощания с Тарайковским собрались тысячи людей. Они заняли весь склон у гостиницы «Орбита» и кинотеатра «Аврора», стоят на тротуарах по всем сторонам перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого.

Люди пришли с многочисленными бело-красно-белыми флагами и транспарантами, среди которых «Почему молчит прокуратура?», скандируют «Не простим!» и «Забастовка!», «Один за всех и все за одного».

На месте гибели Тарайковского образовался курган из цветов. Стоят зажженные лампады и свечи. Автомобили на Пушкина и Притыцкого беспрерывно сигналят.

Напомним, что он погиб именно у станции метро "Пушкинская". Ранее МВД Беларуси заявило, Тарайковский погиб из-за "взрывного устройства", сдетонировавшего в его руке.

Но как пишет Би-Би-Си, по версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

При покадровом просмотре видео видна вспышка выстрела со стороны силовиков, после чего протестующий шатается и падает набок.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил РБК, что ему не дали увидеть тело сына в морге.Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларусии. Защита сегодня Беларусии — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства.

Так выглядит акция памяти в честь погибшего Александра Тарайковского с высоты. У станции метро “Пушкинская” в Минске собралось несколько тысяч человек. pic.twitter.com/DOuwxPSLiz — bbcrussian (@bbcrussian) August 15, 2020





