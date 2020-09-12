В Минске проходит Женский марш

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На площади Свободы в Минске стартовал ставший уже традиционным по субботам Женский марш протеста.
Стали поступать сообщения о задержаниях участниц марша людьми в балаклавах.
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