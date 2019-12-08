В Минске в воскресенье, 8 декабря, продолжались протесты против соглашения об углубленной интеграции с Россией. На Октябрьской площади в центре города сначала собралось несколько десятков человек, потом число участников, по данным наблюдателей правозащитного центра "Весна", составило около 600.

Демонстранты держали в руках национальные бело-красно-белые флаги, транспаранты с такими надписями, как "Не дадим повторить сценарий Крыма", выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь" и "Нет Российской оккупации". Произошла небольшая стычка между протестующими и милицией, которая в мегафон объявляла акцию незаконной и призывала людей разойтись. Хотя акция не согласована с властями, она в целом проходила мирно. На момент написания новости было известно о задержании водителя, который сигналил в поддержку колонны демонстрантов.

Протестующие приняли резолюцию, в которой высказали "категорический протест" против углубленной интеграции с Россией и заявили о незаконности любых соглашений, которые заключат представители правящих режимов обеих стран. Активисты также призвали международное сообщество проявить солидарность и ввести "дополнительные санкции" в случае подписания интеграционных документов. Против кого должны быть введены штрафные меры, не уточняется.

Затем митингующие отправились шествием по проспекту Независимости, а потом - к посольству России, сообщает корреспондент DW. Там резолюция была передана сотрудникам диппредставительства.

Встреча Лукашенко с Путиным и протесты 7 декабря

К продолжению протестов призвал один из лидеров оппозиции, политик Павел Северинец. Накануне на несогласованную акцию в Минске против углублений интеграции с РФ вышли до тысячи человек. Митинг прошел без задержаний.

В тот же день на встрече в Сочи президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. По результатам переговоров число спорных вопросов по интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Следующая встреча президентов состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Предварительный текст договоренностей не был представлен официально, но, по информации ряда изданий, речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов. Предполагается также частичное объединение систем банковского надзора, введение единого внешнеторгового режима, единых правил в таможенной и энергетической сферах.