6 июля в рамках Дней украинской культуры в Беларуси и дней украинского кино состоялся показ фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева.
© S.Loiko nuotr.

На показе присутствовали Государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев и Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, представители власти и экспертных кругов Беларуси, дипломатического корпуса, а также украинской общины страны.

Полный зал встретил финальные титры фильма овацией.

"Наша Нiва"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Беларусь

В Минске показали украинский фильм "Киборги". Зал приветствовал финал овацией (1)

6 июля в рамках Дней украинской культуры в Беларуси и...

Беларусь показывает военным стран НАТО новые образцы вооружения (2)

В соответствии с положениями Венского документа 2011...

Посол Беларуси в РФ: тема по российской базе не актуализировалась

Тема создания на территории Беларуси российской...

Почему трагедию "белорусского Освенцима" так долго замалчивали? (21)

Перед официальным открытием мемориала "Тростенец" с...

Лукашенко: Я очень доверяю КГБ и хочу, чтобы комитет был чистилищем нашего общества (4)

Александр Лукашенко очень доверяет Комитету...

TOP новостей

Погода: возможны гром и молнии (2)

В воскресенье будет переменная облачность, местами...

Сенцов написал письмо из колонии: "Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть" (11)

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в...

Что делать, если в Литву вернутся "неудобные" для страны эмигранты? (91)

Две трети среди иммигрироваших в Литву людей...

Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018 (326)

Сборная Хорватии выиграла у российской команды по...

Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje

Отдыхающие заполонили Ниду: остались номера лишь за несколько сотен (60)

Если кто на эти выходные собрался в Нерингу, то придется...