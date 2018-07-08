На показе присутствовали Государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев и Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, представители власти и экспертных кругов Беларуси, дипломатического корпуса, а также украинской общины страны.

Полный зал встретил финальные титры фильма овацией.