На показе присутствовали Государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев и Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, представители власти и экспертных кругов Беларуси, дипломатического корпуса, а также украинской общины страны.
Полный зал встретил финальные титры фильма овацией.
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