Об этом свидетельствует заявление специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдик и председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурула Апакана, обнародованное на сайте миссии.
Указывается, что они "поздравили обновления сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня по случаю новогодних и рождественских праздников", - говорится в сообщении.
"Посол Сайдик заявил, что возобновление обязательств, которое вступит в силу в 00:01 (по восточноевропейским времени) 29 декабря 2018, требует принятия сторонами конкретных мероприятий", - говорится в сообщении.
Апакан отметил, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения.
По данным командующего ООС Сергея Наева с начала операции Объединенных сил потери боевиков на Донбассе составили 450 убитыми и около 850 ранеными. По его же словам, на оккупированной части Донбассе присутствуют 11 тысяч военных россиян.
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