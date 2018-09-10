В Минске открыли памятник белорусским космонавтам

Открытие памятника приурочили к Международному космическому конгрессу, который проходит в Минске 9–15 сентября.

– Это была моя идея, моя мечта – привнести в Минск скульптурный космическую тему. В Бресте и Крупках стоят мои памятники Климуку и Коваленку, – рассказал в интервью агентству "Минск-Новости" скульптор Иван Мисько. – В Москве на Новодевичьем кладбище — Береговому. В городе Гагарин — семейное надгробие Гагариных. Скульптурная композиция Быковскому и Йену — в Потсдаме, а Климуку и Гермашевскому – в Витебске. Еще один памятник Климуку — у школы, где он учился. А сколько мемориальных досок и медалей, посвященных теме космоса, я сделал!.. Минск оказался в этом смысле как бы обделенным. Что, надеюсь, будет исправлено в ближайшие дни.

Памятный знак посвящен троим исследователям космоса, которые родились в Беларуси, - Петру Климуку, Владимиру Коваленку, Олегу Новицкому. Автор монумента - белорусский скульптор Иван Миско.

Памятный знак установлен на стеле из цветного гранита, сообщает "БЕЛТА". На барельефе изображены космонавты - уроженцы Беларуси в скафандрах. Под каждым профилем - подпись, также можно увидеть изображения звезд и земного шара. Композиция выполнена из оливково-зеленой глины. Материал литья - бронза.