В Минске открыли Дом Грузии

К фестивалю "Тбілісоба" в Минске проходит несколько мероприятий, одно из них — открытие Дома Грузии на Куйбышева. К приезду чиновников здесь провели техническое открытие, а для всех посетителей он заработает через месяц.
Дом Грузии открывает государственная грузинская организация "Партнерский фонд". Вложения в объект — до миллиона долларов. Для этого фондом была создана компания "Грузинские натуральные продукты", которая занимается поставкой продуктов в Беларусь.
На открытие дома приехал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Вместе с ним ленточку перерезали посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхели и исполнительный директор фонда Давид Саганелидзе.
— Это будет именно то место, где будут собираться грузины, белорусы, гости Минска, вы наверняка тут почувствуете себя, как дома, — сказал на открытии Давид Саганелидзе.
Грузинский хор провел гостей к сцене, где посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхели выразил сожаление о том, что никто из белорусских чиновников на открытие Дома не пришел. Хотя на мероприятие были приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава Минска — Анатолий Сивак.
— К сожалению, не могу сказать слова благодарности минской мэрии, потому что их нет здесь.
После официальных речей, грузинский хор спел "Беловежскую пущу", а гостей провели по небольшой экспозиции и презентовали помещение. Каха Каладзе в это время снимал видео на селфи-палку и фотографировался с гостями. Люди уже пришли в помещение, ели угощения, пили вино, смотрели на мастер-классы по приготовлению хинкали и хлеба в тандыре.
В Доме Грузии в дальнейшем будет работать ресторан грузинской кухни с двумя направлениями — традиционная кухня и фьюжн. Также здесь откроют винный бар с погребом в цокольном этаже, магазин и музей.
— Мы собираемся устраивать тут грузинские семейные вечера, показывать старые фильмы. Это будет большой торгово-экономический дом. Здесь создается платформа для грузинских производителей — начиная от вина, заканчивая маслом, чаем и приправами, — рассказывает директор компании "Грузинские натуральные продукты" Георгий Церетели.
От первого Дома Грузии планируют создавать сеть точек в областных центрах — с музеем и рестораном.
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