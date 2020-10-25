В Минске отключили мобильный интернет и закрывают метро — власти готовятся к протестному шествию

С самого утра в Минске был перекрыт ряд центральных улиц, к основным вероятным точкам сбора протестующих стянуты силовики и спецтехника.
Около полудня в городе перестал работать мобильный интернет.
В 12:30 Минский метрополитен объявил о закрытии «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход станций «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев» (первая линия), «Первомайская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская» (вторая линия). На этих станциях поезда следуют без остановки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Наследникам в Литве придется платить больше налогов: изменились расценки Центра регистра (17)
Центр регистра ввел новые расценки на оформление...
Результаты опроса: прививки от коронавируса делал бы лишь каждый второй житель Литвы
Если появится вакцина от коронавируса , то прививаться...
В Литве проходит второй тур парламентских выборов до 13 ч. проголосовали 15,06% (75)
В воскресенье в Литве проходит второй тур...
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса скончались еще 5 человек (2)
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев...
Депутат парламента Литвы сообщил о положительном тесте на коронавирус (4)
Депутат парламента Литвы "крестьянин" Валериюс...