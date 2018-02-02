Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, под псевдонимами печатавшиеся на российских информационных ресурсах Regnum, Lenta.ru и EADaily, признаны виновными в разжигании межнациональной вражды или розни. Им грозило от пяти до 12 лет тюрьмы.
Предметом судебного разбирательства стали статьи, в которых авторы обвиняли белорусское общество в национализме и русофобии, сравнивали национальный орнамент с нацистской символикой, называли белорусский язык мертвым, а саму Беларусь - "недогосударством".
Павловцу и Шиптенко вменяли также незаконное предпринимательство, но в ходе слушаний прокурор отказался от этих обвинений.
"Разжигание розни"
Павловец, Алимкин и Шиптенко были задержаны 9 декабря 2016 года по обвинению в разжигании межнациональной розни. Позже суд заключил их под стражу.
Редакция Regnum заявила, что их авторов "подвергают репрессиям" за позицию против "сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции".
Российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что "очень сильно сомневается, что эти люди - истинные патриоты страны". Его позицию поддержала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Редакция Regnum в ответ пообещала подать в суд на Захарову, обвинив ее в распространении "заведомой лжи". Захарова, в свою очередь, предложила главному редактору агентства судиться с самим собой..
В марте 2017 года в Москве по запросу Минска был задержан шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, однако через два дня его освободили под подписку о невыезде.
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