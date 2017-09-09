Николай Статкевич приехал к месту проведения акции на такси. Ранее политик обращался к журналистам с просьбой сопровождать его на акцию, так как опасался превентивного задержания.

Также на площадь пришли экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, оппозиционные политики Павел Северинец и Вячеслав Сивчик.

На площади собрались люди разных возрастов. Одна из пенсионерок рассказала, что просто шла мимо. «Но об акции знала. Шла специально здесь. Дети за работу свою боятся, а мне терять нечего». — «Вы против учений?» — «Не только против учений. Вот „коммуналка“ поднимается, чем платить буду? И у внуков какое будущее в этой стране?»

Активисты развернули большой БЧБ флаг, скандируют «Жыве Беларусь!». «А теперь давайте громче, чтобы и в Москве услышали!» — обращаются они к присутствующим.

Колонна с флагом и лозунгами «Расея, iдзi дамоў!» двинулась в сторону Дворца профсоюзов и разместилась на его ступеньках.

К присутствующим обратился Владимир Некляев. Он поздравил всех с Днем белорусской воинской славы и напомнил об истории битвы под Оршей.

«В нашей стране уже проводятся совместные учения. Мы собрались не только ради того, чтобы сказать нет втягиванию Беларуси в военно-политические склоки. Мы собрались не против России и русских, мы собрались, чтобы предупредить наше руководство, что политика втягивания Беларуси в выяснение отношений между Востоком и Западом, в военный конфликт угрожает будущему Беларуси, угрожает власти не меньше, чем обычным людям», — отметил Некляев.

Николай Статкевич заявил, что стране сегодня угрожает опасность. «На нашу зямлю прыйшлі чужыя войскі і будуць вучыцца ваяваць з нашымі суседзямі, з якімі мы з прадвеку ўжываліся побач — Украінай, Польшчай, Літвой і Латвіяй. Яны могуць уцягнуць нас у жудасны вайсковы канфлікт», — заявил Статкевич и добавил, что Россия может оставить тут войска и технику.

Павел Северинец сказал, что главная обязанность сегодня — защитить независимость. «На нашу с вами долю выпали такие испытания: диктатура и империя. И мы с вами обязаны стать защитниками нашей страны», — заявил политик.

Он также потребовал освободить белорусских активистов Жемчужного, Полиенко, Юркойца и всех остальных, кого оппозиция считает политзаключенными.

После выступлений присутствующие на площади приняли резолюцию митинга. В ней говорится, что белорусские патриоты выступают против втягивания нашей страны в противостояние России и Украины и НАТО. А также поддерживают положение Конституции, согласно которому наша страна стремится к нейтралитету.

Затем колонна по проспекту двинулась к площади Победы, чтобы, как было объявлено ранее, почтить память партизан. Далее участники митинга планируют пройти до площади Я. Коласа, где примут символическую «Присягу Свободы». Милиция в громкоговорители предупредила, что шествие является незаконным.

Колонна, в составе которой до 120 человек, дошла до площади Победы. К стеле для возложения цветов отправилась делегация: Владимир Некляев, Николай Статкевич, Марина Адамович и еще несколько активистов. Их сопровождали полтора десятка сотрудников в штатском.

Остальные участники акции двинулись дальше, на площадь Якуба Коласа.

Колонна, скандируя «Беларус — партызан!», «Незалежнасць!», «Гэта краіна наша — тут не будзе Раша», дошла до площади Я. Коласа.

После исполнения гимна «Магутны Божа» участники акции принесли «Присягу Свободы»:

«Я патрыёт Беларусі, клянуся змагацца за свабоду і незалежнасць маёй краіны. Клянуся берагчы Беларусь у сэрцы маім, бараніць яе ад любога ворага. Клянуся быць верным Беларусі, ніколі не здрадзіць маім сябрам, якія змагаюцца за вольную Айчыну. Жыве Беларусь!».

После этого люди стали расходиться.

Николай Статкевич охарактеризовал акцию как успешную.

— Я думаю, что это успех. Это важный этап нашей кампании, но мы ее продолжаем, кампанию за независимость Беларуси и против попыток втянуть нас в вооруженные конфликты с другими странами.

На вопрос о том, почему милиция не задерживала участников акции, Владимир Некляев ответил: «Думаю, на это повлияли политические и психологические факторы. Власть увидела лозунги, с которыми мы вышли: „За независимую Беларусь“. И если задерживать этих людей, патриотов, то кто будет защищать страну?».

На улицах, примыкающих к проспекту Независимости, дежурят усиленные наряды ГАИ. У Дома правительства на площади Независимости замечен водомет, также припаркован автозак.