В Минске неопознанные силовики жестко разогнали участниц женского марша

Милиция предупредила о незаконности мероприятия, после чего быстро начались разгон и задержания. Судя по видео с места событий, неизвестные в балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков действовали жестко, оттесняя участниц акции и грубо заталкивая их в автобус. Девушки активно сопротивлялись и сдергивали с мужчин балаклавы, те в ответ применяли силу.

По подсчетам корреспондента "МБХ медиа", задержаны около 20−30 участниц акции. Силовики также пытались задержать известную 73-летнюю активистку Нину Багинскую, но протестующим удалось отбить ее. Когда автозак с задержанными начал уезжать с площади, Багинская перекрыла ему дорогу. Из автозака вышли два человека в форме милиции и оттащили ее.

Ближе к 15:20 на площади Свободы почти не осталось участниц марша - они пошли в кафе и магазины, чтобы смешаться с толпой, пишет Tut.by.

Позже участницы марша вышли на проспект Победителей в сторону Дворца спорта. Tut.by отмечает, что женский марш часто меняет направление, чтобы обойти кордоны и запутать силовиков. Возле Дворца спорта, по словам очевидцев, задержали корреспондента телеканала Belsat Екатерины Андреевой и оператора Максима Калитовского, на обоих были жилетки с надписью "Пресса".

Акции проходят и в других городах. В Гродно участницы женского марша сорвали маску с "тихаря" в черном, который снимал их на камеру, после чего тот поспешил скрыться.

В Минске некоторые участницы марша принесли с собой кухонную утварь - бидоны, сковородки, кастрюли. Женщины скандировали "Света - наш президент" и "Маша, держись!", имя в виду Светлану Тихановскую и арестованную Марию Колесникову.

На площади Максима Богдановича в Минске те же неизвестные в зеленой форме прямо на проезжей части вытащили из машины водителя, который пропустил колонну женщин и просигналил им в знак поддержки. Демонстранты окружили автобус без номеров, в который посадили водителя, не давая ему уехать. Они кричали "Позор" и хлопали по бамперу. Затем подъехал второй автобус, из которого выбежали силовики и разогнали женщин. По данным "Нашей Нивы", также был задержан мужчина, который стоял на автобусной остановке и снимал все на телефон.

Светлана Тихановская потребовала от омоновцев остановить насилие. "Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность. У вас есть шанс перейти на сторону народа и не выполнять преступных приказов", - цитирует ее пресс-служба в Telegram-канале "Пул первой".