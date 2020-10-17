aA
У Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) собрались студенты — участники объявленного на сегодня Марша молодости.
В Минске милиция разгоняет и задерживает студентов, вышедших на Марш молодости
© Itar-Tass / Scanpix

Колонна из более чем ста человек направилась в сторону проспекта Независимости, где студентов начали задерживать силовики. Среди задержанных — фотокорреспондент БелаПАН Вадим Замировский.

Несколько студента стали на колени на проезжей части улицы Козлова, пытаясь перекрыть движение. К ним подъехал автомобиль ГАИ, студенты успели убежать. На улице Козлова также начались задержания, как минимум двое задержанных. Большинство студентов убежало в сторону Дворца искусств и дальше, за ними поехали милицейские автобусы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

naviny.by
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз ученого: если один показатель не изменится, Рождество будет украдено (12)

В четверг и в пятницу один за другим фиксировали новые...

Минздрав: изолироваться придется возвращающимся из Италии, Болгарии и Лихтенштейна (3)

Италия , Болгария и Лихтенштейн пополнили список...

В Литве зафиксированы 228 новых случаев коронавируса и одна смерть (33)

По данным Национального центра общественного...

Письма из Нагорного Карабаха: история разрушенного многоквартирного дома (17)

После того как возобновился военный конфликт между...

В выходные наслаждаться осенней погодой будет мешать ветер и дождь (2)

В ночь на субботу во многих районах были заморозки...

|Maža didelių žinių kaina