На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе с 21 июля. Об этом заявил представитель ОБСЕ на переговорах по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик.
Ukrainos karys netoli fronto linijos su apsišaukėliška Donecko liaudies respublika
© Sipa / Scanpix

Перемирие будет бессрочным и начнется с 00:01 21 июля.

Как сообщала пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, на предыдущем заседании 2 июля стороны не смогли достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.

В результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН по состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 тысяч 800 до 13 тысяч человек.

Перемирия, о которых договаривались на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались практически сразу. При этом стороны отрицают свою вину в этих нарушениях и обвиняют противников в провокациях.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

Путин распространил раздачу российских паспортов на всех жителей Донбасса (3)

Президент России Владимир Путин распространил...

Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше? (153)

Обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малайзийского...

Возможно ли было видеть обстрел Донбасса из космоса? (20)

Депутат Госдумы РФ и космонавт Елена Серова на...

Депутат РФ заявила, что из космоса видела, как погибают люди на Донбассе (22)

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в...

Владимир Зеленский: Мы постоянно говорим с жителями Донбасса (2)

В интервью DW президент Украины рассказал про следующие...

Зеленский о потерях на Донбассе: Герои погибли не зря (11)

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования...

Беларусь

В Минске договорились об очередном перемирии на Донбассе (1)

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске...

Двум россиянам предъявлены обвинения по делу о взрывах на салюте в Минске (1)

После трагедии во время праздничного салюта в Минске 3...

Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь (67)

По случаю 25-летия победы Лукашенко на президентских...

Лукашенко: мы с Путиным ответили, войдет ли Беларусь в состав России (3)

Президенты Беларуси и России договорились не ломать...

Лукашенко об идее Зеленского встретиться в Минске с Путиным: без американцев будет сложно (36)

Президент Беларуси Александр Лукашенко "абсолютно...

TOP новостей

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (1)

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...

Pensionatas Pensionatas Pensionatas Pensionatas

Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (183)

Во всей Европе понемногу меняется демографическая...

В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду

В ночь на четверг в большинстве районов было облачно....

После "отставки вежливости" президент Литвы вносит в Сейм кандидатуру Сквернялиса

Новый президент Литвы Гитанас Науседа в четверг...

В Вильнюсе пройдет мероприятие в благодарность США за непризнание оккупации стран Балтии

В четверг в Вильнюсе будет отмечаться годовщина...