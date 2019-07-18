Перемирие будет бессрочным и начнется с 00:01 21 июля.
Как сообщала пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер, на предыдущем заседании 2 июля стороны не смогли достичь прогресса в вопросах перемирия и обмена удерживаемыми лицами из-за позиции российской стороны.
В результате конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН по состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 тысяч 800 до 13 тысяч человек.
Перемирия, о которых договаривались на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске, нарушались практически сразу. При этом стороны отрицают свою вину в этих нарушениях и обвиняют противников в провокациях.
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