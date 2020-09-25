Напомним, Людмила Казак перестала выходить на связь в четверг днем. В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Торопилась на судебное заседание, но в суд она не приехала. Ее машина осталась припаркована на Коммунистической.
В 20 часов в ГУВД Минска ТАСС сообщили, что Людмила Казак задержана за административное правонарушение и находится в РУВД.
Примерно с 18 часов супруг Людмилы пытался подать в Центральное РУВД заявление о ее похищении.
— Постовой милиционер, который подошел к закрытой калитке, сказал ему и мне, что Людмилы Казак в РУВД нет, а подать заявление не впустил. Никто из должностных лиц Центрального РУВД в течение двух часов не вышел к нам. Потому мы поехали и подали заявление в ГУВД Мингорисполкома, — рассказал Виктор Мацкевич.
В это время от руководства Белорусской республиканской коллегии адвокатов поступила информация, что Казак задержана и находилась в Центральном РУВД.
— Когда мы с адвокатом Светланой Горбаток вернулись в Центральное РУВД, постовой милиционер вновь вышел к калитке и повторил, что Людмилы в РУВД нет. Мы оставили свои документы в подтверждение полномочий защитников, — говорит Мацкевич.
В 22 часа в ИВС на Окрестина защитнику сообщили, что Людмила Казак находится там по административному делу, по какой статье — информацию дать не могут.
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