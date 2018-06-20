Белорусская столица в очередной раз стала площадкой для проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

В составе российской делегации в Минск прилетели Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, а также Сергей Лавров. С традиционным, на этот раз сорокаминутным, опозданием в Национальном аэропорту Минск приземлился и президент России Владимир Путин.

"Наверное, нигде ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим", – приводит слова белорусского лидера БЕЛТА. И, видимо, не зря: ради этой встречи российскому руководству пришлось следить за матчем Египет-Россия по телевизору.

Несмотря на большие надежды, возлагаемые на заседание ВГС Союзного государства, его итоги излагались руководителями держав в размытых формулировках вроде “важность устранения взаимных барьеров и изъятий” или “выработка и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня”. С использованием этих и других витиеватых канцеляризмов лидеры стран-союзниц обсудили планы развития Союзного государства на следующие пять лет.

Александр Лукашенко призвал решать возникающие в отношениях союзных государств проблемы “здесь и сейчас”, не вынося сор из избы, то есть не переводя решение вопросов из одного интеграционного формата в другой. По мнению белорусского руководителя, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы, сообщает БелаПАН.

По мнению политического обозревателя Артёма Шрайбмана, таких проблем стратегического значения в отношениях союзников на данный момент всего две: это проблема границ и доступ белорусских товаров на российский рынок.

Александр Лукашенко выразил желание урегулировать все вопросы пересечения белорусско-российской границы. В преддверии Чемпионата мира по футболу на границе союзных государств появились пункты досмотра. В данный момент они предназначаются для контроля передвижения болельщиков через территорию Республики Беларусь в Россию. За неделю до встречи ВГС Союзного государства на белорусско-российской границе образовались многокилометровые автомобильные заторы.

После недавно завершившейся “молочной войны” неожиданно оказалось, что Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции на душу населения больше, чем её союзница. “Россияне нас кормят больше, чем мы”, – процитировала белорусского лидера “Наша нива”.

Кроме кормления белорусов, Россия занимается и весомыми финансовыми инвестициями в свои, правда, проекты на территории сопредельного государства. По словам Владимира Путина, Россия до 2020 года вложит 3,5 млрд долларов в постройку новых газохранилищ, а также в реконструкцию белорусского участка газопровода “Ямал – Европа”, собственником которого российский “Газпром” стал в конце 2011 года, купив 100% акций предприятия “Белтрансгаз”. Тогда же Россия предоставила Беларуси кредит для строительства АЭС до 10 млрд долларов на 15 лет.

Длящееся более двадцати лет строительство Союзного государства планируется развивать и далее. Владимир Путин высказал пожелание увеличить товарооборот России и Беларуси, который сейчас составляет 32,4 млрд долларов, до 50 млрд долларов, сообщает РБК.

После того, как заседание ВГС завершилось, Лукашенко подарил Путину картину белорусского художника Василия Пешкуна “Февральское небо” с видом петербургских улиц. Российская сторона передала белорусской в дар самовар с символикой Чемпионата мира по футболу. Обмен ценными подарками стал, очевидно, наиболее существенным результатом встречи на международном уровне. Во всяком случае, белорусские политологи и журналисты, отмечая формальный, ритуальный и церемониальный характер собрания, ощутимых результатов от таких встреч уже давно не ждут.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Беларусь

В Минск слетелось всё руководство России: обменялись самоваром и картиной (19)

Белорусская столица в очередной раз стала площадкой...

Президентов четырёх стран просят посетить Куропаты (3)

Представители белорусской демократической...

Лукашенко встретился с Путиным в минском Дворце Независимости

По сообщению пресс-службы президента Беларуси , в...

Путин и Медведев прилетают в Минск для переговоров с Лукашенко (3)

В Минске во Дворце Независимости 19 июня пройдет...

Литва и Беларусь готовят новый договор в области соцобеспечения (1)

Две страны-соседки готовят новый проект договора в...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Президент Литвы призвала Запад быть готовыми к угрозе со стороны России (565)

Президент Литвы cчитает, что со стороны России...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...