В составе российской делегации в Минск прилетели Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, а также Сергей Лавров. С традиционным, на этот раз сорокаминутным, опозданием в Национальном аэропорту Минск приземлился и президент России Владимир Путин.

"Наверное, нигде ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим", – приводит слова белорусского лидера БЕЛТА. И, видимо, не зря: ради этой встречи российскому руководству пришлось следить за матчем Египет-Россия по телевизору.

Несмотря на большие надежды, возлагаемые на заседание ВГС Союзного государства, его итоги излагались руководителями держав в размытых формулировках вроде “важность устранения взаимных барьеров и изъятий” или “выработка и продвижение общих подходов к актуальным проблемам международной повестки дня”. С использованием этих и других витиеватых канцеляризмов лидеры стран-союзниц обсудили планы развития Союзного государства на следующие пять лет.

Александр Лукашенко призвал решать возникающие в отношениях союзных государств проблемы “здесь и сейчас”, не вынося сор из избы, то есть не переводя решение вопросов из одного интеграционного формата в другой. По мнению белорусского руководителя, для нахождения консенсуса незачем обсуждать отдельные вопросы со странами, которые в них не задействованы, сообщает БелаПАН.

По мнению политического обозревателя Артёма Шрайбмана, таких проблем стратегического значения в отношениях союзников на данный момент всего две: это проблема границ и доступ белорусских товаров на российский рынок.

Александр Лукашенко выразил желание урегулировать все вопросы пересечения белорусско-российской границы. В преддверии Чемпионата мира по футболу на границе союзных государств появились пункты досмотра. В данный момент они предназначаются для контроля передвижения болельщиков через территорию Республики Беларусь в Россию. За неделю до встречи ВГС Союзного государства на белорусско-российской границе образовались многокилометровые автомобильные заторы.

После недавно завершившейся “молочной войны” неожиданно оказалось, что Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции на душу населения больше, чем её союзница. “Россияне нас кормят больше, чем мы”, – процитировала белорусского лидера “Наша нива”.

Кроме кормления белорусов, Россия занимается и весомыми финансовыми инвестициями в свои, правда, проекты на территории сопредельного государства. По словам Владимира Путина, Россия до 2020 года вложит 3,5 млрд долларов в постройку новых газохранилищ, а также в реконструкцию белорусского участка газопровода “Ямал – Европа”, собственником которого российский “Газпром” стал в конце 2011 года, купив 100% акций предприятия “Белтрансгаз”. Тогда же Россия предоставила Беларуси кредит для строительства АЭС до 10 млрд долларов на 15 лет.

Длящееся более двадцати лет строительство Союзного государства планируется развивать и далее. Владимир Путин высказал пожелание увеличить товарооборот России и Беларуси, который сейчас составляет 32,4 млрд долларов, до 50 млрд долларов, сообщает РБК.

После того, как заседание ВГС завершилось, Лукашенко подарил Путину картину белорусского художника Василия Пешкуна “Февральское небо” с видом петербургских улиц. Российская сторона передала белорусской в дар самовар с символикой Чемпионата мира по футболу. Обмен ценными подарками стал, очевидно, наиболее существенным результатом встречи на международном уровне. Во всяком случае, белорусские политологи и журналисты, отмечая формальный, ритуальный и церемониальный характер собрания, ощутимых результатов от таких встреч уже давно не ждут.